Mercato Napoli, nuovi contatti con un club inglese: Manna si avvicina ad un obiettivo

Il Napoli si prepara alla sessione invernale di calciomercato, e c’è un nome che sta stuzzicando Giovanni Manna: avviati nuovi contatti.

Giovanni Manna non ha mai smesso di lavorare per migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il direttore sportivo del Napoli ha sicuramente dovuto gestire alcune situazioni interne molto particolari, a cominciare dai rinnovi di Kvaratskhelia e Meret, passando poi alcuni calciatori che stanno giocado poco e vorrebbero più spazio, Raspadori su tutti.

C’è stato tanto da lavorare internamente, senza dimenticar e però a quelli che poterebbero essere gli obiettivi in grado di rinforzare l’organico di Conte: certo, uno dei reparti sui quali ci sarà di sicuro bisogno di lavorare, è senza dubbio la difesa.

Ci sono diversi elementi di valutazione su un reparto che al momento ritrova in Buongiorno e Rrahmani le uniche due certezze: Juan Jesus sembra sempre più vicino all’addio (probabilmente in estate), mentre Rafa Marin è sotto stretta osservazione ma non si può di certo dire abbia convinto tutti.

Mercato Napoli, nuovi contatti con l’Arsenal per Kiwior

Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, il Napoli in queste ore avrebbe avuto nuovi contatti per Jakub Kiwior, difensore polacco dell’Arsenal che è finito nel mirino degli azzurri ormai da diverso tempo.

Il Napoli starebbe pensando seriamente di mettere le mani su di lui, anche se la valutazione dell’Arsenal è decisamente alta: il club inglese, infatti, vorrebbe 25 milioni di euro per lasciar partire il difensore. La proposta di Manna è molto diversa, ed ecco perchè saranno necessari ulteriori colloqui per provare a trovare la quadra.

Certo, oltre a Kiwior ci sono altri nomi che il Napoli sta monitorando per migliorare la propria difesa: tra questi quello di Danilo, difensore della Juventus in uscita e per il quale potrebbe aprirsi la possibilità di uno scambio con Giacomo Raspadori.