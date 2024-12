Polemica furiosa prima di Napoli-Lazio, c’entrano gli arbitri: scoppia il caos – FOTO

Scoppia la polemica a poche ore dalla sfida tra il Napoli e la Lazio, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A: i post di Carlo Alvino ed Enrico Varriale fanno discutere.

A poco meno di ventiquattro ore dalla sfida contro la Lazio, in casa Napoli si guarda con speranza ai prossimi impegni. Per gli azzurri è rimasta solo la Serie A, dopo che gli stessi biancocelesti hanno eliminato gli uomini di Antonio Conte allo stadio Olimpico di Roma, dalla Coppa Italia. L’auspicio è che il ritorno in toto degli undici titolari possa ridare vigore alla compagine partenopea, che come obiettivo si pone quello di mandare un messaggio forte e chiaro a tutta la concorrenza, oltre che alla Lazio stessa.

Intanto, notizie legate alla classifica questa sera sono arrivate da Torino, dove la Juventus è stata fermata per 2-2 dal Bologna all’Allianz Stadium. Thiago Motta e i suoi hanno tirato un sospiro di sollievo, dopo che la squadra allenata da Vincenzo Italiano era andata in vantaggio con due reti, ma in classifica – soprattutto in caso di vittoria da parte della SSC Napoli contro la Lazio – le cose rischiano di mettersi male (clicca qui per i dettagli). La sfida, però, è stata caratterizzata da alcuni episodi arbitrali che hanno scatenato le polemiche: a rendere noto il proprio punto di vista sono stati i due giornalisti Carlo Alvino ed Enrico Varriale, che su X non hanno nascosto perplessità in merito.

News Napoli calcio, Alvino e Varriale contro l’arbitraggio di Juve-Bologna: avete visto?

Dopo Juventus – Bologna, in Serie A scoppia un nuovo caos legato alla classe arbitrale, che finisce nuovamente sotto accusa dopo alcune scelte definite non impeccabili da parte della direzione di gara.

In particolare, a finire sotto la lente d’ingrandimento del dibattito sono i due interventi al limite di Pierre Kalulu e Teun Koopmeiners, che hanno scatenato la polemica da parte dei due giornalisti Carlo Alvino ed Enrico Varriale.

Il primo si scaglia contro il silenzio mediatico che, dal suo punto di vista, si è subito calato attorno alla gestione dei due episodi. Di seguito, quanto scritto dal giornalista sul suo profilo X:

“Adesso voglio proprio vedere se per i prossimi sette giorni tv, radio, giornali e siti internet ci “bombarderanno” su queste clamorose espulsioni non date o se calerà (come facilmente prevedibile) un connivente silenzio. Questi sono i dettagli che indirizzano i match …due rossi evitati… l’avrebbe pareggiata ugualmente la Juve? Non lo possiamo sapere, resta però insopportabile ed irritante sentire giustificazioni ad ogni intervento a favore dei “soliti noti”!“.

Enrico Varriale usa lo stesso social, attaccando la classe arbitrale del match con queste parole:

“Poi dice che vengono i retropensieri: clamoroso cartellino rosso risparmiato a Kalulu sia da Marchetti che dal Var…”.

#JuventusBologna Adesso voglio proprio vedere se per i prossimi sette giorni tv, radio, giornali e siti internet ci “bombarderanno” su queste clamorose espulsioni non date o se calerà (come facilmente prevedibile) un connivente silenzio. Questi sono i dettagli che indirizzano i… pic.twitter.com/iFaAI7Gddj — Carlo Alvino (@Carloalvino) December 7, 2024