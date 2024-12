Serie A, la Juve fermata dal Bologna: che assist per il Napoli! – LA CLASSIFICA

Passo falso a sorpresa della Juventus contro il Bologna: la squadra di Thiago Motta non riesce più a vincere (e il Napoli ringrazia).

Vigilia di campionato per il Napoli, impegnato domani sera nel big match di scena al Diego Armando Maradona contro la Lazio. Seconda sfida nel giro di pochi giorni tra le due formazioni, con i biancocelesti che godono dell’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia grazie alla tripletta di Noslin. I ragazzi di Conte proveranno a vendicare la sconfitta, tentando anche di allungare sulla Juventus, reduce da un sorprendente pareggio per mano del Bologna. La distanza di classifica è notevole, l’assist servito agli azzurri è da sfruttare.

Juventus fermata dal Bologna, il Napoli ringrazia e può allungare: la classifica

Si è conclusa sul risultato di 2 a 2 la sfida tra Juventus e Bologna, di scena all’Allianz Stadium. Quarto passo falso consecutivo tra campionato e coppe per i bianconeri, attualmente posizionati in sesta posizione. La formazione di Thiago Motta è ferma a 27 punti, rischiando di aumentare la distanza dal Napoli di Conte che attualmente conta 32 punti. Lo scenario di classifica e la possibile fuga dalla Vecchia Signora aumenta l’importanza dell’incontro di domani sera contro la Lazio, con i partenopei che accarezzano l’idea di portare il divario a 8 lunghezze.

Di seguito la classifica del campionato in seguito al fischio finale della gara disputatasi tra Juventus e Bologna.

La palla passa ora al Napoli, chiamato a cancellare immediatamente la sconfitta dell’Olimpico, provando a vendicare la recente eliminazione dalla Coppa Italia. Il compito, d’altra parte, non sarà affatto semplice per la formazione napoletana che affronterà una squadra decisamente in forma, nonostante l’ultima sconfitta incassata a Parma.

La Lazio di Baroni rientra tra le maggiori sorprese dell’intero campionato, l’ottimo lavoro del collettivo biancoceleste è evidente. Gli ultimi precedenti, inoltre, sorridono alla compagine laziale che negli ultimi due precedenti del Diego Armando Maradona è uscita con i tre punti. L’ultima vittoria a tinte azzurre risale al 28 novembre del 2021, gara memorabile per il popolo di fede napoletana.

A determinare il risultato finale del posticipo di domani sarà, ovviamente, il campo ma soprattutto l’operato dei ragazzi di mister Conte. Riuscire a mantenere la vetta della classifica significherebbe inviare, ancora una volta, un chiaro messaggio a tutte le rivali scudetto. Napoli-Lazio sarà più di una semplice partita: la possibilità di riagguantare il primo posto e di allungare sulla Juventus rendono tutto più speciale.