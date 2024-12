Napoli-Lazio, Baroni prepara la formazione per ribattere Conte: le ultime su Tavares e Dia

Napoli-Lazio, Baroni pensa alla formazione per battere nuovamente gli azzurri: arrivano importanti aggiornamenti su Tavares e Dia

Ad un giorno di distanza dalla sfida del Maradona, la Lazio si gode ancora il passaggio del turno in Coppa Italia e spera di ribattere nuovamente il Napoli. Questa volta, però, si ritroverà davanti una squadra completamente diversa, dato che gli azzurri scenderanno in campo con 11 titolari classici. Gli stessi che hanno battuto la Roma due giornate fa e superato il Torino la scorsa settimana.

Baroni lo sa benissimo e per questo sta preparando, a sua volta, una Lazio diversa per il sunday night a Fuorigrotta. I biancocelesti hanno dimostrato di essere più pronti nelle seconde linee, ma ora toccherà ai titolarissimi dare il meglio, dato che negli scontro diretti hanno faticato fin qui. Un pareggio con il Milan e poi le sconfitte con Fiorentina e Juventus. Uno score che proverà ad essere ribaltato proprio con il Napoli.

Napoli-Lazio, le ultime di formazione per Baroni: chi devono temere gli azzurri

Come detto, Baroni sa perfettamente che la partita di Coppa Italia non avrà alcun legame con quella di campionato, anche perché il Napoli vuole riottenere immediatamente la vetta della classifica. Ecco perché in campo i biancocelesti dovrebbero scendere con Provedel in porta, Lazzari, Gila e Romagnoli davanti a lui, ma soprattutto il recuperato Nuno Tavares.

Il portoghese è una delle principali minacce in casa Lazio e tornerà a disposizione proprio per la gara del Maradona. Guendouzi sarà davanti alla difesa con Dele-Bashiru che sostituisce lo squalificato Rovella, mentre davanti saranno Isaksen, Pedro e Zaccagni ad agire alle spalle di Castellanos. Panchina iniziale, sia per Noslin, autore della tripletta che ha eliminato gli azzurri dalla coppa, sia per Dia. L’attaccante rientrerà dall’infortunio proprio contro il Napoli, ma si siederà in panchina all’inizio. Due anni fa, al Maradona, fu lui a guastare la festa scudetto e a rimandarla, dunque occhi puntati sulla sua pericolosità.