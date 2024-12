Napoli interessato al colpo internazionale: la risposta del campione

Sfuma un possibile colpo che avrebbe sicuramente offerto un’alternativa valida per il centrocampo: il campione dice no al trasferimento al Napoli e non solo

Un nuovo colpo alla McTominay. Il Napoli ha studiato la situazione, ma al momento arriva un secco no al trasferimento. Giovanni Manna stava fiutando l’occasione per gennaio. Una irripetibile opportunità da cogliere al volo. Ma la volontà del calciatore è ferma.

Infatti, secondo quanto riporta il giornalista Florian Plettenberg, Leon Goretzka avrebbe deciso di restare al Bayern Monaco almeno fino al termine della stagione, nonostante i rumors sul suo possibile addio già a gennaio. Ha avuto un inizio difficile, il suo ingaggio è piuttosto importante e dopo tanti anni in Baviera sembrava giunta ai titoli di coda la storia tra il centrocampista tedesco e il club.

E invece, Goretzka avrebbe detto no all’interesse del Napoli, ma anche a quello del Tottenham e del Manchester United. Sarebbe motivato e molto apprezzato da mister Kompany, tant’è che qualche giorno fa ha dichiarato a mezzo stampa di essere contento di giocare per il Bayern Monaco. L’argento olimpico di Rio 2016 e vincitore di cinque Bundesliga resterà in Germania per altri mesi. Poi in estate si vedrà e il Napoli potrebbe tornare alla carica. D’altronde, il suo contratto con i bavaresi scadrà nel 2026.