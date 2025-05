Napoli-Genoa, annuncio improvviso: annullamento dei biglietti venduti! Di quali ticket si tratta

Importantissime novità legate alla gara tra gli azzurri e la squadra allenata da Vieira, in programma domenica prossima allo stadio Maradona

Arriva la conferma in questi istanti di un comunicato riguardante il match tra Napoli e Genoa, di scena il prossimo 11 maggio. Domenica sera, dalle 20.45, la squadra di Conte ospiterà i rossoblù per una delle tre finalissime che attendono i partenopei. Le gare che potranno ufficializzare o meno la vittoria dello Scudetto.

Gli azzurri mantengono il vantaggio di 3 punti sull’Inter, che intanto ha raggiunto la finale di Champions League dove affronterà il Paris Saint Germain di Kvaratskhelia. Il calendario vedrà in programma le sfide con Genoa, appunto, Parma e Cagliari. La prima si disputerà dopo il match dei nerazzurri contro il Torino, mentre le ultime due saranno in contemporanea.

Napoli-Genoa, novità sui biglietti venduti: perché alcuni sono stati annullati

Come riferito dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, per la partita di domenica sarà vietato l’ingresso allo stadio ai tifosi residenti in Liguria. Una decisione presa per motivi di ordine pubblico, come annunciato in questi minuti:

“La decisione è stata presa in considerazione delle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e su parere della Questura di Napoli circa il pericolo di disordini”.

Per tale ragione, non sono più in vendita i biglietti in Liguria per la trasferta di Napoli. Non solo, i ticket già venduti sono stati annullati. I proprietari del biglietto verranno quindi rimborsati. A soli 3 giorni dalla partita appare come una decisione difficile da digerire, per i centinaia di tifosi che avevano già organizzato ferie, permessi e investito denaro per gli spostamenti e il pernottamento.