Raspadori stecca ancora: la Serie A gli offre due alternative

L’attaccante bolognese ha giocato male in Lazio-Napoli di Coppa Italia e ora ci si interroga sul suo futuro: la Serie A gli offre due soluzioni

Nuova partita da dimenticare per Giacomo Raspadori, proprio a seguito di un’intervista pubblicata sui canali della Nazionale dove chiedeva maggiore minutaggio. Ebbene, Jack ha ottenuto finalmente l’occasione di giocare dall’inizio. Certo, non è stato messo in condizione di splendere, in un sistema tattico che lo penalizza. Ma nella partita contro la Lazio in Coppa Italia si è reso protagonista anche di errori grossolani.

In questa stagione sotto il mandato di Conte, l’attaccante dell’Italia sta giocando sotto tono. Male quando Lukaku non era ancora un giocatore del Napoli o non era in condizione e il mister ha provato ad usarlo come falso nueve; male anche come subentrante nelle gare in cui è stato chiamato in causa. Insomma, fino a questo momento le sue prestazioni sono insufficienti.

Conte ha specificato che non è stupido da vendere giocatori forti a gennaio che possano indebolire il Napoli. Si fa fatica a credere che l’assenza di Raspadori attualmente possa creare scompigli nelle sue gerarchie. Ma va sicuramente detto che il suo talento è indiscutibile. E lo si vede quando indossa l’Azzurro nazionale con ct Spalletti. Dunque, per il mercato invernale potrebbe anche chiedere la cessione e cambiare aria. La Serie A offrirebbe due alternative a Raspadori per mettersi in mostra, senza che vada a rinforzare una diretta rivale per la lotta Champions.

Raspadori ritorno a casa o la capitale: le due soluzioni

Giacomo ha bisogno di giocare di più. Ha bisogno di una fiducia e anche di un sistema tattico che lo valorizzi. Napoli in questo momento non fa per lui e lui non fa per il Napoli. Insomma, sarebbe davvero un peccato non cogliere la finestra invernale per continuare ad essere un nome di lusso seduto in panchina.

La Juventus ha mostrato apprezzamenti per Raspadori e secondo il Corriere dello Sport il Napoli ha già rifiutato l’offerta di scambio con Danilo. Il motivo è non rinforzare un club che può essere rivale per il resto della stagione. Un punto di vista del tutto condivisibile. Allora quali altri club restano a disposizione e all’altezza di Jack?

La Roma di Ranieri potrebbe tornare utile all’ex Sassuolo. Raspa potrebbe aggirare attorno a Dovbyk. Diventerebbe praticamente un vice Dybala. Anche se in quel ruolo, i giallorossi sono piuttosto coperti. C’è da aggiungere, però, che la Roma gioca anche in Europa e avrebbe bisogno di rinforzi per risalire in classifica.

Altra chance potrebbe regalarla Bologna, una meta non molto lontana da casa sua. Infatti Giacomo è nato e cresciuto proprio in provincia di Bologna. Nel 4-2-3-1 di Italiano potrebbe essere schierato dietro la punta e fare da collante con i due reparti. Una soluzione tattica che gli si addice quando è in grande forma.