“Ecco perché a Napoli abbiamo perso”: la versione di Ranieri in conferenza

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Tottenham: l’allenatore della Roma è tornato sulla sconfitta col Napoli.

La Roma si lecca ancora le ferite dopo la sconfitta contro il Napoli. La nuova avventura di Claudio Ranieri in giallorosso è cominciata con una sconfitta in quel del Diego Armando Maradona, con gli azzurri che sono riusciti ad avere la meglio pur non giocando una partita brillante.

Antonio Conte ha preparato al meglio la partita, riuscendo a mettere in campo una solidità tale da non dare modo ai giallorossi di creare particolari problemi. La Roma, dal canto suo, continuerà a lavorare per provare a trovare la prima vittoria già nel prossimo impegno di Europa League.

Soltanto 5 i punti raccolti fino a questo momento dai giallorossi e la prossima partita contro il Tottenham sarà un impegno difficile da affrontare, soprattutto perchè la compagine inglese ha dei valori sotto il punto di vista individuale.

Roma, le parole di Ranieri sulla partita col Napoli

“A Napoli abbiamo perso per un’indecisione, una mancanza di visione di traiettoria. Di Lorenzo ha fatto bene a portarsela dentro. La squadra non ha giocato male”, ha detto Ranieri in conferenza stampa in vista del match contro il Tottenham.

“Io gli chiedo di dare sempre il 100%. Abbiamo sbagliato alcune cose e non mi aspettavo quel tipo di partita, siamo stati titubanti. Abbiamo sbagliato troppi passaggi”, ha spiegato l’allenatore della Roma che è dunque entrato nello specifico di una partita che ha visto la Roma “reagire” dopo il cambio del tecnico.

“Il nuovo allenatore non ha la bacchetta e cambia tutto. ‘Il malato sta reagendo‘. La squadra sta reagendo. Sono moderatamente positivo, non mi aspetto chissà cosa. Quello che dobbiamo fare è mettere nella nostra mente quella di lottare fino all’ultimo secondo”, le parole di Ranieri.