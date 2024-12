Pronti 30 milioni per l’acquisto, sprint di De Laurentiis: si chiude a gennaio

Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis vogliono accontentare Conte in vista della prossima stagione: si chiude l’affare a 30 milioni

Sprint decisivo di Aurelio De Laurentiis per accontentare il suo allenatore in vista del mercato. Un colpo che tornerà certamente utile dalla prossima stagione.

Infatti, il Napoli sta lavorando sotto traccia per Patrick Dorgu, fresco di rinnovo e protagonista al Maradona di una buona prestazione con la maglia del Lecce. Conte e il calciatore si sono anche salutati, pizzicati dalle telecamere mentre il mister gli diceva qualcosa all’orecchio. Sicuramente apprezzamenti per la tecnica e per il lavoro che sta facendo in questi mesi. La crescita è sotto gli occhi di tutti. Anche il Milan ha sondato la pista Dorgu, ma il Lecce per il momento l’ha blindato con un contratto fino al 2029. La speranza del presidente Sticchi Damiani è di andare all’asta per il calciatore: chi offre di più, può acquistarlo.

Secondo il Mattino, De Laurentiis starebbe lavorando per anticipare la concorrenza e penserebbe che a trenta milioni riuscirà ad ottenere il sì del Lecce. Il terzino sinistro può essere un colpo soprattutto per il futuro, per la prossima stagione. Al momento il Napoli è coperto con Olivera e Spinazzola. Ma se dovesse centrare la qualificazione in Europa, le cose dovranno cambiare.