Tegola Napoli, pessima notizia per i tifosi: l’annuncio sulle prossime trasferte

Arrivano pessime notizie in casa Napoli per i tifosi partenopei, in vista delle prossime trasferte: tutti i dettagli sull’annuncio

La trasferta di Torino potrebbe portare a spiacevoli conseguenze per i tifosi del Napoli. Secondo quanto riferito dal Mattino, all’interno dei treni diretti proprio verso il capoluogo piemontese, si sarebbero verificati degli isolati episodi delinquenziali da parte di alcuni sostenitori azzurri. Non si esclude che possano scattare addirittura delle denunce, con la Polfer che farà le dovute valutazioni.

Non solo, ma un centinaio di tifosi avrebbe provato ad entrare nello stadio del Torino senza biglietto, aumentando ulteriormente i disagi e rendendo ancora più difficile la situazione. Una serie di avvenimenti che starebbe quindi spingendo il Ministero dell’Interno a vietare le prossime trasferte dei tifosi del Napoli. In particolar modo, i sostenitori azzurri non potrebbero seguire la squadra per le partite contro Udinese, Genoa e Fiorentina rispettivamente in programma il 14 e 21 dicembre e il 4 gennaio.

Nelle prossime ore arriverà la conferma o meno di tale decisione, che condizionerà non poco le gare in questione. Lukaku e compagni, infatti, sarebbero privi del sostegno della propria gente, costretta a guardare la partita da casa, soprattutto per colpa di qualche tifoso incivile domenica scorsa.