Calciomercato Napoli, sfida aperta per il centrocampista: chiesti 20 milioni

Battaglia aperta con altre big di Serie A per il centrocampista: Giovanni Manna lavora al prossimo colpo per il calciomercato del Napoli

Si deve remare tutti verso la stessa direzione, come è stato fatto in estate. Anche per il mercato invernale, il direttore sportivo Giovanni Manna e il tecnico del Napoli, Antonio Conte, si confronteranno. L’obiettivo comune è rinforzare ulteriormente la squadra, anche con uno sguardo alla prossima stagione. Si lavora così per riuscire a costruire un progetto solido che dia soddisfazione ai tifosi.

Vincere non è così semplice, serve un percorso, specialmente dopo il decimo posto dello scorso anno. Conte lo ha ribadito in conferenza stampa e il club ne è assolutamente consapevole. Ecco perché starebbe già muovendo i primi passi per la campagna acquisti di gennaio. Tra un mese sarà già incominciata e non si dovrà perdere tempo se si vorranno compiere i colpi migliori. Sarà in questa sessione di acquisti, inoltre, che si porranno anche le basi per la prossima estate.

Napoli, Belahyane come idea di calciomercato: i dettagli

E’ il Corriere dello Sport questa mattina a riportare un nuovo interesse da parte degli azzurri. Questa volta si tratterebbe di un centrocampista, che risponde al nome di Reda Belahyane. Il classe 2004 è oggi in forze al Verona e, nonostante un campionato non così brillante dei giallo-blu fin qui, il suo profilo avrebbe attirato l’attenzione del Napoli, ma non solo.

Il marocchino, mediano dell’Hellas, conta 13 presenze e 2 assist in questo inizio di stagione e piace molto anche a Milan, Inter e Lazio. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma il Verona non ha intenzione di cederlo a gennaio. Ecco dunque che il Napoli vorrebbe entrare in gioco già in inverno, per portarsi in vantaggio sulla concorrenza e strapparlo poi in estate.

Arrivato a gennaio dello scorso anno dal Nizza per 500mila euro, il 20enne rappresenterebbe un’aggiunta perfetta a Lobotka e Gilmour in mediana, anche nel caso in cui il Napoli decidesse di cambiare modulo per il prossimo anno. Il suo nome attirerebbe ancor più la dirigenza partenopea, nel caso in cui lo slovacco lasciasse il club dopo un’offerta irrinunciabile.

La trattativa con il Verona non sarà affatto semplice, ma la presenza di Antonio Conte in panchina aiuterà sicuramente gli azzurri nel tentativo di convincere il giocatore a scegliere il Napoli a discapito della concorrenza. Le settimane in arrivo saranno molto importanti per il futuro della rosa.