Napoli, duello con l’Inter anche sul calciomercato: l’obiettivo

Napoli e Inter continuano a darsi battaglia in campionato, sembrano le compagini più attrezzate per lottare fino alla fine. Non solo in campo, anche sul mercato.

I partenopei hanno rimediato in quest’anno agli errori commessi la stagione scorsa, la venuta di un ottimo direttore quale Giovanni Manna ha salvato la società sotto il punto di vista dello scouting e della progettualità. Antonio Conte prima di accettare la redditizia proposta del patron Aurelio De Laurentiis si è assicurato che ci fossero le basi adatte a ripartire a velocità supersonica. Ora gli azzurri sono ansiosi di continuare a migliore la squadra.

L’obiettivo è quello di concludere quantomeno il 2024 calcistico al primo posto, ad attendere i ragazzi di Conte c’è il big match di domenica sera al Maradona contro la Lazio. Prima però, il Napoli sarà ospitato dal club capitolino all’Olimpico in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia. Giovanni Manna prova a sbaragliare la concorrenza per uno dei giovani più richiesti negli ultimi tempi, gli azzurri non sono l’unico club italiano visto che c’è anche l’Inter. Si sta per aprire un’asta internazionale per Gabriel Pec.

Inter e Napoli su Gabriel Pec, Marotta sfida De Laurentiis

Inter e Napoli sono tra le squadre più attente alle giovani promesse da prendere in squadra, anche ora infatti le due compagini si trovano in uno scontro per il calciatore dell’LA Galaxy Gabriel Pec. Il brasiliano ha anche il passaporto portoghese per cui non occuperebbe neanche spazio nella lista. Il calciatore è un attaccante destro, nell’Inter di Inzaghi farebbe il quinto mentre nel Napoli di Conte giocherebbe nel 4-3-3/4-2-3-1. Sul giocatore però rischia di aprirsi un’asta internazionale.

Stando a quanto riportato da caughtoffside: “ Inter e Napoli continuano a tenere d’occhio i progressi di Gabriel Pec”. La scorsa stagione ha totalizzato 16 reti e fornito 14 assist in 33 partite disputate. Continua a migliorare giorno dopo giorno ma su di lui non c’è solo l’attenzione di Napoli e Inter. Anche club inglesi come Newcastle, Liverpool, Wolves, Arsenal e Fulham sono su di lui. Oltre all’Atletico Madrid dalla Spagna. Se dovesse continuare così avrà vita breve negli Stati Uniti, pronto ad approdare nel calcio che conta.

Per un brasiliano che entra, potrebbe essercene uno che va via. Gli azzurri infatti a gennaio oltre alla situazione Pec, proveranno anche a cedere Juan Jesus altrove o in extremis a metterlo fuori rosa. Rimanendo in tema di calciatori della nazionale verdeoro, Antonio Conte potrebbe accogliere Danilo in questo suo nuovo Napoli, anche se l’operazione resta complicata al momento per gli infortuni di Bremer e Cabal a Torino.