Lazio-Napoli, De Laurentiis tradito dalle telecamere: la sua espressione diventa virale

Lazio-Napoli, Aurelio De Laurentiis tradito dalle telecamere: la sua espressione ha scatenato i commenti dei tifosi.

La sfida di Coppa Italia tra Lazio e Napoli è entrata nel vivo ed alcune emozioni contrastanti sono state già vissute dal pubblico presente all’Olimpico di Roma. Intorno al 20esimo minuto del primo tempo, infatti, i biancocelesti di Marco Baroni hanno avuto la possibilità concreta di passare in vantaggio con Mattia Zaccagni. L’ex Hellas Verona, infatti, si è visto parare un calcio di rigore da Elia Caprile, protagonista nel fallo a favore della Lazio all’interno dell’area di rigore. Successivamente sono arrivati i gol di Noslin e nel mezzo la rete di Simeone.

Presente alla partita anche il presidente Aurelio De Laurentiis che ha voluto dare il proprio supporto ai partenopei sul campo della Lazio. Un’espressione facciale, però, nel momento in cui è stato ripreso lo ha tradito ed ha scatenato i commenti di alcuni tifosi molto divertiti per quanto visto.

De Laurentiis in tribuna, i tifosi commentano: “Poesia vederlo in quello stato”

Il numero uno del Napoli è stato colto dalle telecamere dello stadio Olimpico in un momento in cui era evidente tutta la propria stanchezza. L’episodio ha scatenato gli innumerevoli commenti divertiti da parte dei tifosi del Napoli che non hanno esitato ad esprimere la loro opinione in merito.

Alcuni sostenitori azzurri hanno approfittato dell’occasione per criticare la formula così tanto contestata della Coppa Italia: “De Laurentiis inquadrato mentre dorme. La miglior competizione possibile“. E ancora “In che senso inquadrano Lotito e De Laurentiis e l’addormentato è Aurelio?”. Fino ad arrivare a “Poesia vedere De Laurentiis addormentarsi”.