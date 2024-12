Futuro Meret, l’ex capitano del Napoli spiazza tutti: è successo in diretta

Sul caso Meret ha parlato Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro e allenatore della primavera del Benevento, sottolineando come la società debba dare fiducia al calciatore

Dopo le voci che hanno riguardato Alex Meret e il suo possibile addio al Napoli, molti sono stati i commenti relativi al valore del calciatore per il Napoli di Antonio Conte.

In modo particolare si è sottolineato come il rendimento dell’estremo difensore azzurro non passi inosservato soprattutto in riferimento al primo posto del club partenopeo.

A pro’ di ciò si è espresso Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, che in un’intervista a Terzo Tempo ha sottolineato l’importanza del difensore.

Iezzo a Terzo Tempo: “Credo che questo ragazzo abbia bisogno di fiducia da parte della società”

Iezzo ai microfoni di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero, ha parlato di Alex Meret e della situazione che si è creata.

Soffermandosi anche sulla squadra e sul lavoro di Antonio Conte, l’ex azzurro ha detto la sua analizzando il rendimento del club con l’arrivo del tecnico.

Di seguito le parole di Iezzo su Meret:

“Io penso che di portieri affidabili come Meret ce ne siano pochi, e se ci sono c’è bisogno di tantissimi soldi per acquistarli. Credo che questo ragazzo abbia bisogno di fiducia da parte della società. Il Napoli non è primo per caso, il lavoro di Conte si vede”.