Annuncio ufficiale in casa SSC Napoli: Di Lorenzo attore in una serie tv

Giovanni Di Lorenzo sarà protagonista anche fuori dal campo. Il capitano del Napoli farà parte di un noto cast.

A Napoli si non fa altro che parlare di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro è ormai un uomo chiave per la squadra ed anche per i tifosi. Questa volta, però, a rubare la scena non sarà la sua presenza in campo. Infatti, per il calciatore sarà protagonista anche sul grande schermo.

Nelle ultime ore, è stata ufficializzata la presenza del noto giocatore azzurro all’interno di una nuova serie tv. Quest’ultima, sarà visibile su Disney + e naturalmente apparirà anche il capitano del Napoli. Si tratta di un ruolo del tutto inedito che farà divertire tantissimi spettatori e appassionati di calcio.

Di Lorenzo farà parte di una serie Tv su Disney +: i dettagli

Giovanni Di Lorenzo diventa attore per un giorno. Oltre alla sua importanza da calciatore, il capitano del Napoli ricoprirà un ruolo del tutto inedito. Come annunciato da “Disney +” il giocatore ha preso parte a un cameo nella serie italiana “Uonderbois” disponibile sulla piattaforma a partire dal 6 dicembre.

Il calciatore del Napoli sarà in ottima compagnia, vista la presenza di Nino d’Angelo e alcuni brani di Geolier. Naturalmente, si tratta di un’esperienza del tutto inedita per Di Lorenzo che darà modo agli appassionati di seguirlo anche in una veste del tutto diversa.