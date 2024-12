Danilo al Napoli, interviene Conte: il gesto a sorpresa nella trattativa

Danilo al Napoli, l’ipotesi di mercato avrebbe fatto intervenire direttamente Antonio Conte: il gesto a sorpresa nella trattativa col difensore

Resta uno dei nomi più caldi accostati al Napoli in questi giorni. Dopo il lancio della notizia da parte del noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, sabato scorso, le indiscrezioni intorno alla presunta trattativa tra gli azzurri e la Juventus si sono susseguite a più non posso. E’ stato lo stesso dirigente bianconero, Cristiano Giuntoli, a sottolineare come Danilo non si muoverà a gennaio, ma le voci restano insistenti.

L’ex Porto, Real Madrid e Manchester City, rappresenterebbe un innesto di esperienza nella rosa del Napoli. Il suo rendimento in questo inizio di stagione è stato ampiamente insufficiente, ma il valore assoluto e la leadership nello spogliatoio non si discutono. Inoltre, il suo contratto è in scadenza a fine anno ed è anche questo uno dei motivi principali per cui la dirigenza partenopea starebbe valutando il colpo.

Danilo al Napoli, Conte si attiva nella trattativa: tutti i dettagli

L’interesse per Danilo da parte del Napoli non è assolutamente un mistero e questa mattina, Repubblica, ha riportato ulteriori novità nella presunta trattativa. Sarebbe stato lo stesso Antonio Conte a scendere in campo in prima persona per capire i margini della tanto desiderata fumata bianca nei confronti del brasiliano, che verrebbe in azzurro per sostituire il quasi sicuro partente Juan Jesus.

A detta del quotidiano, Conte avrebbe parlato personalmente con l’entourage del giocatore. Un contatto con l’agente per capire la fattibilità dell’operazione, che resta molto complicata. Per quanto il 33enne non abbia trovato tutto questo spazio in stagione con Thiago Motta e, quando sceso in campo le prestazioni sono state al di sotto delle aspettative, privarsi numericamente di un altro difensore non è la scelta più saggia in casa bianconera al momento.

I gravissimi infortuni di Bremer e Cabal costringeranno la Juve ad intervenire sul mercato a gennaio, con almeno un acquisto. L’uscita potenziale di Danilo, obbligherebbe la dirigenza ad acquistare almeno un altro giocatore. Sarà dunque il mercato a svelare se la Vecchia Signora troverà le giuste occasioni da sfruttare, potendo così lasciar partire Danilo prima ancora di perderlo a parametro zero, o se il brasiliano resterà in rosa fino alla fine dell’anno.

Il Napoli, come più volte ribadito anche in questi giorni sulle nostre pagine, si sta muovendo per cercare soluzioni alternative al brasiliano. Acquistare un difensore è la priorità per Conte, motivo per cui il d.s. Manna avrebbe già adocchiato almeno 5 nomi validi per poter fare da riserva a Buongiorno e Rrahmani e giocare all’occorrenza.