Dal Napoli al Tottenham: Manna alza bandiera bianca: la beffa

Il Napoli ha provato ad instaurare una trattativa per il giocatore ma quest’ultimo potrebbe andare al Tottenham.

Gli azzurri continuano a visionare possibili occasioni di mercato per il mese di gennaio, l’appeal acquisto dai partenopei li porta a trattare per giocatori di un certo calibro. Di conseguenza da qualche tempo il Napoli si trova a dover lottare con squadre blasonate a livelli estremi per prendere un calciatore di valore. Adesso la lotta di mercato del club di De Laurentiis è contro il Tottenham di Paratici. Ex club di Antonio Conte.

Antonio Conte ha fatto richieste semplici al Napoli, che lo mettessero in condizione di poter lavorare al meglio. Gli azzurri sicuramente opereranno nella finestra estiva di calciomercato, sia in vista del mercato estivo che per l’immediato. Tra i nomi più chiacchierati ce ne sono parecchi della Serie A: Dorgu, Danilo, Bonny e persino Fagioli. Gli azzurri vorrebbero provare a strappare il calciatore ai bianconeri ma la concorrenza è parecchio ampia, il Tottenham preoccupa la squadra di Conte.

Tottenham in pressing su Fagioli, Napoli beffato

Fagioli è stato coinvolto in vicende extracampo che è però già riuscito a lasciarsi alle spalle. Adesso pensa solo a giocare a calcio e farlo nella sua amata Juventus è ciò per cui è più grato al mondo. Ad ogni modo, la sua permanenza nella Vecchia Signora potrebbe avere le ore contate. I bianconeri potrebbero decidere di venderlo a gennaio per monetizzare dalla sua cessione e puntellare la rosa.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb: “Fagioli Piace al Napoli, al Marsiglia di De Zerbi e anche in

Premier League, visto che nelle ultime ore si è parlato pure di interessamenti da parte di Nottingham Forest e Crystal Palace. C’è chi dice che pure il Paris Saint Germain sia pronto a muoversi su Fagioli, dal Regno Unito nelle ultime ore emerge un ulteriore candidata al calciatore, il Tottenham che al suo interno ha già diversi giocatori italiani, sia di passaporto che di trascorsi nel nostro campionato come per esempio Vicario, Udogie, Romero e Kulusevski.”

Continua, dicendo che: “Fagioli non sembra più un elemento indispensabile agli occhi del suo allenatore Thiago Motta, il suo minutaggio nelle gerarchie della Juventus è sceso e secondo le ultime informazioni in circolo alla Juventus si sono detti disposti ad avviare trattative sulla base di proposte da circa 20 milioni di euro.”

Il futuro di Fagioli è in bilico.