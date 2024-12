Curva in silenzio, tifosi napoletani in protesta: “È la risposta agli scempi della società”

Incredibile protesta degli ultras napoletani a pochi giorni dalla gara di campionato casalinga: ecco il motivo della protesta.

Risultati poco convincenti e avvio di stagione da incubo, con tanto di esonero di coach Milicic dopo 8 sconfitte di fila in campionato. Nove se si considera la Supercoppa disputata prima del debutto in LBA. Il Napoli Basket prova a cambiare marcia con Valli, che ha fatto il suo esordio con una sconfitta a Trento. Contro la prima della classe c’erano davvero poche speranze.

Ad ogni modo, la tifoseria azzurra che è sempre stata al fianco della squadra, questa volta decide di scioperare. Attraverso un volantino diffuso tramite social, la Curva EST annuncia che per le prossime partite verrà sospeso il tifo al palazzetto:

“Dopo un’attenta riflessione interna abbiamo maturato la decisione di sospendere il tifo. Questa presa di posizione che ci auguriamo possa cambiare già a partire dalle prossime partite, è la risposta agli scempi societari e sportivi visti nelle ultime settimane”

Nel comunicato, i supporter del Napoli Basket sostengono che contro Reggio Emilia – match in programma domenica 8 dicembre – si farà un’eccezione a questa protesta solo per festeggiare l’ormai celebre bandiera di Totò presente sugli spalti. Successivamente sarà silenzio al Fruit Village Arena di Fuorigrotta. Almeno fino a quando le cose non cambieranno.