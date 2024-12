Napoli Basket con il cuore, ma Lamb trascina Trento: con Valli arriva il nono KO

La prima di Valli sulla panchina del Napoli Basket: trasferta delicata con la capolista della Serie A Dolomiti Energia Trentino.

Senza Green e senza Saccoccia, il Napoli Basket affronta Trento alla nona giornata di Serie A. Padroni di casa praticamente sempre in vantaggio, grazie ad un super Lamb che chiude il match con 27 punti. Gli Azzurri ci mettono il cuore, ma non basta. Altro KO per gli Azzurri alla ricerca del primo successo dell’anno.

Primo quarto.

Bentil apre, Toté pareggia e si impone subito al PalaTrento con la schiacciata del 5 pari. Gli Azzurri continuano ad avere difficoltà a rimbalzo e nel corso di tutto il quarto regalano troppe seconde palle agli avversari. Nel finale di primo quarto, il blackout: Forray e Lamb portano Trento a +7 e Valli chiama il primo timeout della sua gestione. Pangos prova a dare una scossa con una tripla. 22-14

Secondo quarto

Azzurri in sofferenza dal punto di vista offensivo. Tanti errori e palle perse. Trento mantiene la testa avanti e sfrutta il buon numero di rimbalzi strappati in attacco. A metà secondo quarto, buon momento per Napoli Basket che apre un parziale di 7-0 e accorcia il distacco. Valli sospende il tempo dopo una pessima gestione difensiva e la tripla di Ellis. Da sottolineare la reazione degli Azzurri nel secondo periodo. Evidenti i limiti difensivi e anche le percentuali da tre sono poco confortanti (2/11) a metà partita. Toté leader di Napoli con 10 punti. 38-33

Terzo quarto

Quattro a zero Napoli, poi la risposta di Trento con quattro triple pesantissime e quattordici punti segnati in meno di quattro minuti. Terzo quarto punto a punto, gli Azzurri resistono con un ottimo Bentil sotto canestro capace di primeggiare e terminare il periodo da leader per punti fatti. Allo scadere, Treir realizza una tripla che permette al Napoli Basket di accorciare il distacco. Solo due lunghezze dividono le squadre. 61-59

Quarto quarto

Cale prova l’allungo con la tripla (3/3 dall’arco). E Zukauskas ne segna un’altra dal perimetro. Blackout del Napoli Basket e parziale di 13 a 2 per Aquila Trento dopo tre minuti di gioco. Woldetensae proba a riaccendere gli Azzurri con una clamorosa bomba da tre allo scadere dei 24 secondi. Lamb trascina i padroni di casa e Napoli esaurisce il bonus a metà gara. La difesa trentina, invece, mantiene solidità e lucidità. Woldetensae on fire! Altra super tripla del -4 (4/4 da tre). La squadra di coach Galbiati resiste e mantiene il vantaggio. Napoli ci mette il cuore, ma non basta. Trento vince la nona gara di fila in campionato, mentre gli Azzurri arrivano a nove sconfitte di fila. 90-83

Tabellino Trento-Napoli

Aquila Trento: Lamb 27, Cale 17, Ford 13, Ellis 10, Pecchia 8, Zakuauskas 6, Forray 3, Niang 3, Bayehe 3

Napoli Basket: Bentil 23, Toté 18, Woldetensae 16, Pangos 12, Treier 7, Copeland 6, Manning 1.