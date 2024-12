Conte sfida la Lazio, il bilancio è positivo ma un dato spaventa i tifosi del Napoli

Antonio Conte ritrova la Lazio: il suo bilancio è positivo contro i biancocelesti, ma c’è un dato specifico che tiene in allarme i tifosi del Napoli

Due volte contro i biancocelesti in 3 giorni. Il Napoli si è ritrovato un calendario molto particolare in questa stagione nella sfida alla Lazio, con gli ottavi di finale di Coppa Italia il 5 dicembre e la quindicesima giornata di campionato l’8 dicembre. La prima delle due partite sarà all’Olimpico, mentre quella in Serie A si giocherà in un Maradona già sold out per una gara che varrà moltissimo della corsa al titolo dei partenopei.

Questa sera Conte dovrebbe presentare una squadra del tutto rivoluzionata rispetto al solito, con 11 possibili cambi. Uno stravolgimento che potrebbe avere un doppio significato: in caso di vittoria, la dimostrazione di essere superiori all’avversario anche con delle riserve non ritenute tutte propriamente all’altezza e, in caso di sconfitta, la necessità di rinforzare e allungare la rosa del club già a gennaio.

Conte affronta la Lazio: i precedenti contro i biancocelesti

Il tecnico salentino vuole uscirne a testa alta dalla gara di coppa, qualsiasi sia il risultato, anche perché il suo bilancio personale contro la Lazio è assolutamente positivo. C’è solamente un dato, però, che tiene maggiormente in allarme i tifosi del Napoli in vista dell’ottavo di finale di questa sera.

Conte, infatti, ha affrontato i biancocelesti per 12 volte in carriera, totalizzando 7 vittorie, 3 pareggi e solamente 2 sconfitte. Uno score decisamente positivo, ma soprattutto nelle proprie mura. All’Olimpico, infatti, l’attuale allenatore del Napoli sorride molto meno. Entrambe le sconfitte e ben due dei tre pareggi totali, sono tutti arrivati in casa Lazio. Questo vuol dire che lo stadio genera non poche pressioni al mister.

Dei 7 successi, solamente 2 sono arrivati in trasferta, a dimostrazione di come Conte non sia così un habitué nell’espugnare l’Olimpico laziale. Un dato che spaventa abbastanza i tifosi del Napoli in vista di una partita da dentro o fuori come quella di quest’oggi. L’ultimo incrocio tra le due parti risale alla stagione dello scudetto dell’Inter: l’annata 2020/21.

In casa della Lazio, la sfida giocata alla terza giornata si chiuse sull’1-1 con gol di Lautaro Martinez nel primo tempo e pareggio di Milinkovic-Savic nella ripresa. Al ritorno, invece, Conte si impose per 3-1 con doppietta di Lukaku, che fan ben sperare per stasera, e ancora una rete di Lautaro. L’ultimo successo di Conte all’Olimpico contro i biancocelesti, invece, risale addirittura all’aprile del 2013 in uno 0-2 deciso da una doppietta di Vidal.