Di Canio attacca Lukaku in diretta: “Conte primo con un attaccante che perde 18 palle su 20!”

Paolo Di Canio ha analizzato il momento del Napoli e si è soffermato in particolare su Romelu Lukaku: l’attacco al belga è arrivato in diretta a Sky Sport.

L’avvio di stagione di Romelu Lukaku è messo sotto analisi da molti addetti ai lavoro. Nonostante i 5 gol e i 5 assist firmati fino a questo momento, c’è chi si aspettava di più dal bomber belga che in alcuni frangenti di questa prima parte del campionato non è sembrato sempre sul pezzo. C’è chi ha messo in discussione il centravanti per quella che è la sua forma fisica che non sarebbe al top.

Eppure, i numero parlano di un attaccante che sta facendo il suo lavoro pur non essendo al massimo delle proprie possibilità, anche grazie a quelli che sono i compiti che gli sta dando lo stesso allenatore. Antonio Conte ha voluto fortemente Lukaku in azzurro e si aspetta una crescita importante con il passare dei mesi.

Lukaku, l’attacco di Paolo Di Canio in diretta

Paolo Di Canio, uno che ha scritto pagine importanti del calcio europeo, ha parlato proprio del Napoli ai microfoni di Sky Sport, andando ad analizzare proprio il rendimento dell’attaccante belga fino a questo momento.

“Conte sta facendo primo in classifica con un centravanti che è quello che latita. Anche se fosse il 30% in più andrebbe bene. Già va bene così. Io so Conte come la pensa: se ho Lukaku buttategli palla e se la vede lui. Il problema è che ne perde 18 su 20. Se sei primo ancora va bene, perché fa a spallate”.

Parole spigolose da parte dell’ex attaccante della Lazio che evidentemente si aspettava di più da Lukaku fino a questo momento.