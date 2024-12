Rivoluzione VAR, al via il cartellino verde per gli allenatori: ecco come funziona

Questa nuova introduzione potrebbe cambiare per sempre il modo di vedere le partite, il calcio continua ad essere in evoluzione giorno dopo giorno.

Il Napoli potrebbe assistere ad un nuovo cambiamento nel calcio. Negli ultimi anni abbiamo assistito a parecchie novità, partendo dal var sino ad arrivare ai 5 cambi e non più ai 3 ai quali eravamo abituati. Delle innovazioni che hanno contribuito a rendere questo splendido sport sempre più seguito. Si dà il via al cartellino verde, c’è realmente questa possibilità. Diverrebbe uno strumento importante, specialmente dopo le polemiche delle ultime settimane sulle decisioni arbitrali.

Il cartellino verde non si limita a rappresentare uno strumento di contestazione delle decisioni arbitrali, ma introduce anche un nuovo elemento di tattica. Gli allenatori dovranno decidere con saggezza quando e come utilizzare i loro “jolly” per massimizzare l’impatto strategico della loro richiesta. Questa nuova modalità potrebbe inoltre incentivare una maggiore comunicazione e coordinazione tra gli allenatori e le loro squadre, creando un ambiente di gioco più collaborativo e reattivo.

Pronto il cartellino verde, si potrà contestare l’arbitro

Un’importante novità potrebbe presto interessare il mondo del calcio, con la possibile introduzione di un sistema che consente agli allenatori di avere un’influenza più diretta sulle decisioni arbitrali. Il cartellino verde potrà variare anche l’esito delle partite (sia in positivo che in negativo). Qualora dovesse divenire ufficiali, bisognerà che ogni allenatore studi per il meglio per non andare ad intaccare in maniera negativa sul match per la propria squadra.

Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da ESPN, l’International Football Association Board (IFAB) avrebbe approvato un sistema VAR alternativo che darebbe agli allenatori di entrambe le squadre la possibilità di mettere in discussione fino a due scelte arbitrali per partita. Trattasi del FVS, Football Video Support: un’alternativa più conveniente e dinamica rispetto al VAR. Sarebbero dunque gli allenatori a dover sollecitare i direttori di gara per poter fermare il gioco e controllare la decisione, a loro giudizio, dubbia o nettamente errata.

Cartellino verde, cos’è? Gli allenatori delle due squadre, infatti, potranno dunque richiamare l’attenzione del quarto uomo estraendolo dalla loro tasca solo successivamente alla prima decisione presa dall’arbitro dopo essersi consultato con il VAR. Solo in un secondo momento, si potrà usufruire dei due jolly per cercare di cambiare la chiamata del direttore di gara.

Il calcio continua ad aggiornarsi e i protagonisti dello sport assieme a lui.