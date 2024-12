Inter, nuovo colpo dal Napoli dopo Zielinski: Marotta indispettisce Conte

Tra il Napoli e l’Inter, con Antonio Conte e Beppe Marotta protagonisti, va avanti il botta e risposta a distanza. Lo scontro, però, potrebbe sfociare anche sul mercato.

Tra Antonio Conte e Beppe Marotta, rispettivamente tecnico della SSC Napoli e presidente dell’Inter, ormai è partita la battaglia mediatica a distanza: a testimoniarlo è l’uscita dell’allenatore nella conferenza stampa tenutasi a Castel Volturno nei giorni scorsi (qui per rileggere le sue dichiarazioni), parlando difatti di fallimento in caso di mancato Scudetto al termine della stagione in corso. Insomma, tra Napoli e Milano l’aria non è poi leggera, con le due compagini che possono darsi lotta, agonisticamente parlando, fino a maggio per lo Scudetto.

Considerando che ciò può sfociare anche sul mercato, la situazione è tutta da tenere d’occhio. Dopo Piotr Zielinski (arrivato dagli azzurri a parametro zero, ndr), un altro calciatore potrebbe raggiungere i nerazzurri a costo zero: il nome in questione è Alex Meret. Tra l’estremo difensore e il club del presidente Aurelio De Laurentiis, a quanto pare, mancherebbe ancora molto per la fumata bianca, motivo per cui il rinnovo non è così scontato che possa esserci. L’Inter, malgrado la smentita recente del procuratore Federico Pastorello, sarebbe pronta ad approfittarne, così com’è stato per il centrocampista polacco negli scorsi mesi.

Mercato Napoli, l’Inter insiste per Meret: la situazione

L’Inter non molla e continua a tenere in considerazione un possibile assalto ad Alex Meret, il cui contratto in essere con la SSC Napoli scade il prossimo 30 giugno.

A parlarne è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che a tal riguardo scrive:

“L’Inter osserva alla finestra e fa le sue valutazioni: se ci sarà margine di manovra per tentare l’ennesimo colpo a zero, specialità della casa, da viale della Liberazione non si tireranno indietro. Anche perché mettere le mani sul portiere del Napoli significherebbe allargare il parco tra i pali a un trio che nessun club di Serie A può permettersi di sfoggiare: Meret più Sommer e Martinez. (…) Meret e il Napoli discutono da tempo il prolungamento del contratto da circa due milioni a stagione che scadrà il prossimo giugno, ma non hanno ancora trovato la quadra. Le parti in questi mesi si sono confrontate, il dialogo non è mai mancato e la sintesi è stata vicina, ma mai davvero definita”.

Lo stesso quotidiano, inoltre, conferma l’interesse da parte del Manchester United, che vedrebbe di buon occhio l’arrivo dell’ex SPAL a determinate condizioni. La sensazione è che, se lo stallo tra il portiere e la dirigenza partenopea dovesse perdurare, l’Inter metterebbe in quel caso le mani sull’estremo difensore di proprietà degli azzurri.