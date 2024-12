“Vincere la Coppa Italia?”: Conte non ci sta e va all’attacco: replica pesantissima! – VIDEO

La sfuriata del tecnico partenopeo non passa inosservata, chiaro il messaggio arrivato in conferenza sulla possibile vittoria della Coppa Italia.

Da poco terminata la conferenza stampa di presentazione alla sfida dell’Olimpico, contro la Lazio. Antonio Conte è stato stuzzicato su diverse tematiche, tra cui la possibilità di arrivare proprio alla vittoria della Coppa Italia. Una domanda non particolarmente gradita dall’allenatore azzurro, che ha tenuto a sottolineare la complessità nel costruire le vittorie. La bordata lanciata in diretta non è passata inosservata.

“Si parla troppo facilmente di vincere”: Conte non ci sta e sfuria in conferenza

Antonio Conte ha concluso la conferenza stampa con toni accesi. A scatenare la rabbia dell’allenatore è stata una domanda sulle possibilità di vincere la Coppa Italia, non accolta con entusiasmo dal leccese. L’ex Inter e Juventus ha evidenziato l’importanza di costruire i successi nel corso dell’annata, replicando vivacemente in sala stampa. Di seguito quanto affermato:

“Parlate di vincere troppo facilmente qua. Per vincere bisogna costruire le vittorie, la costruzione è alla base della vittoria. Dobbiamo costruire un gruppo che abbia la voglia realistica e non da sognatori di stare lì e lottare.

Il sogno non lo tolgo a nessuno, poi c’è la realtà e quindi costruire qualcosa che possa durare e dare felicità ai tifosi e all’ambiente che non sempre vedo compatto. Parliamo di vincere campionato, Champions, Coppa Italia come se fosse uguale a bere un bicchiere d’acqua”.

Una vera e propria bordata, lanciata con l’intenzione di diffondere una visione oggettiva sulla squadra e gli obiettivi da raggiungere. Di seguito, il video completo della conferenza di Conte da Castel Volturno.