Rinnovo Napoli, agente a Castel Volturno: sì al prolungamento

Gli azzurri sono concordi alla volontà del procuratore, si lavora senza sosta per il prolungamento del contratto.

Il Napoli è sempre vigile per i calciatori che rischiano di andare in scadenza di contratto e per chi ha bisogno di un prolungamento nel club. La società premia sempre i più meritevoli.

Mister Conte ha chiesto particolarmente che il calciatore rimanesse nel club anche per il prossimo anno. Mathias Olivera e il Napoli sono vicini al rinnovo.

Per Olivera si lavora al rinnovo fino al 2028, esultano gli azzurri

La prova di forza di Mathias Olivera contro il Torino di Vanoli non è passata inosservata, è stata la ciliegina sulla torta della splendida stagione che sta conducendo.

Francesco Modugno, inviato oggi a Castel Volturno da Sky Sport, ha parlato così del rinnovo di Mathias Olivera:

“Per Mathias Olivera si sta lavorando all’adeguamento e al prolungamento di contratto fino al 2028, c’è qui a Castel Volturno il suo agente: il Napoli guarda in prospettiva. A Torino grande prova di forza e maturità, una squadra che ha concesso poco o nulla all’avversario”.

I tifosi sarebbero entusiasti all’idea di continuare a vedere il condottiero uruguaiano in mezzo al campo.