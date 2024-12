Raspadori, altro che Juve: “Si è proposto a un altro club”, destinazione clamorosa!

L’ultim’ora legata al futuro dell’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori è clamorosa, svelata la possibile nuova destinazione: spunta anche la formula.

Giorni di preparazione in casa Napoli, in vista degli ottavi di finale di scena giovedì allo Stadio Olimpico contro la Lazio. La gara rappresenterà l’occasione perfetta per i giocatori meno impiegati per poter dimostrare ad Antonio Conte di esserci, come da lui stesso affermato poche ore fa in conferenza stampa. Tra i possibili titolari spunta l’oggetto del desiderio di tanti club di Serie A, vale a dire Giacomo Raspadori. Proprio sul jolly offensivo è in arrivo una clamorosa ultim’ora di mercato: spunta una nuova pretendente a cui lo stesso giocatore si sarebbe proposto, l’indiscrezione fa discutere.

Al centro dei rumors, infatti, ci sarebbe anche la Roma: il club giallorosso potrebbe essere la destinazione sorprendente. Scenario eventualmente inaspettato perché la squadra a cui è stato accostato maggiormente l’ex Sassuolo è sicuramente la Juventus, ma ora la società capitolina potrebbe inserirsi. Un colpo di scena che arricchisce i dubbi relativi alle sorti del numero 81 azzurro, il cui futuro resta avvolto dalle incognite, nonostante sia Antonio Conte che Giovanni Manna, rispettivamente tecnico e direttore dell’area sportiva del club di De Laurentiis, abbiano fatto sapere che non è al momento nelle intenzioni della dirigenza una sua partenza.

Futuro Raspadori, clamorosa ultim’ora: “Si è proposto alla Roma”

Dopo aver esplicitamente richiesto maggior spazio, Giacomo Raspadori finisce inevitabilmente al centro delle voci di mercato. Ora sarebbe subentrata anche la Roma, club a cui il calciatore sembrerebbe esserci proposto di recente.

Di seguito, quanto riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport a proposito di questo possibile sviluppo di calciomercato:

“In questi giorni, più o meno indirettamente, si è proposto Giacomo Raspadori che a Napoli non trova spazio (anche a causa dell’assenza delle coppe europee) e non vorrebbe perdere la Nazionale. L’ipotesi di un prestito non è da scartare considerato che il club di Conte non considera di certo la Roma come una minaccia allo scudetto. Raspadori ha comunque caratteristiche diverse da Dovbyk e potrebbe anche giocare da seconda punta al fianco dell’ucraino”.

La Roma, dunque, potrebbe essere il colpo di scena per l’attaccante Giacomo Raspadori, che intanto si candida per una maglia da titolare in occasione della prossima sfida di Coppa Italia della SSC Napoli contro l’altra squadra della Capitale, ossia la Lazio di Baroni.