Dal Napoli all’Inter, Conte spiazzato: il comunicato ufficiale

Il Napoli di Conte perde probabilmente uno dei suoi papali obiettivi di gennaio, il calciatore rischia di accasarsi alla diretta concorrente: l’Inter.

Il Napoli rivede nell’Inter la sua principale concorrente al titolo, nonostante la grande ascesa dell’Atalanta. La Dea parte leggermente indietro rispetto alla squadra di Marotta, probabilmente a Conte queste parole non farebbero piacere ma nel momento in cui i partenopei sono in vetta alla classifica diventa difficile non parlare di lotta scudetto. Gli azzurri stanno capendo come rinforzarsi a gennaio, uno dei possibili colpi pare aver scelto l’Inter.

L’Inter dall’arrivo di Marotta ha sempre effettuato campagne sia estive che invernali di alto livello, ora che l’ex Juve è diventato presidente la storia non è cambiata. I nerazzurri, infatti, si stanno contendendo un calciatore di livello col Napoli di Antonio Conte. Il tecnico leccese vorrebbe avere a disposizione a gennaio il calciatore per poter arricchire la rosa sotto il punto di vista qualitativo. Jaka Bijol è conteso dall’Inter e dal Napoli.

“Bijol rientra tra i desideri dell’Inter”, il Napoli rischia la beffa

Gli azzurri quasi sicuramente opereranno sia in entrata che in uscita nella prossima campagna di mercato, l’allenatore dei partenopei rimane esigente e vuole che il primo posto di ora possa consolidarsi nel tempo con il duro lavoro di cui tanto parla. La priorità rimane quella di prendere un centrale e cedere Juan Jesus, poi forse si potrà iniziare ad operare per Dorgu e Bonny in vista di giugno. Ora priorità al centrale, Danilo e Bijol i nomi più caldi.

Gianluca Nani, Group Technical Director dell’Udinese, era presente ieri sera alla cena di Natale del club friulano in bianconero e ha parlato a margine dell’evento si è soffermato su Jaka Bijol, difensore accostato al Napoli per gennaio, finito nelle mire anche dell’Inter per il futuro: “Sarei caduto dalle nuvole se un giocatore forte come lui non rientrasse nei desideri dell’Inter. Ma questo non vuol dire che vada lì. È un giocatore molto forte e sappiamo che all’Inter piace ma ad oggi non c’è stata alcuna trattativa. Anche Bijol sa che se vuole andare in una grande squadra deve fare bene qui“.

Il Napoli spera di poter sfruttare gli ottimi rapporti tra le due società che in passato hanno portato molteplici operazioni. Jaka Bijol è entrato tra i grandi centrali del campionato già da un paio di stagioni e ora ci si aspetta il salto di qualità.