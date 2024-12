“Ci stai per Sanremo?”: Mazzocchi risponde via social a Rocco Hunt, annuncio anche sull’infortunio

L’esterno della SSC Napoli, Pasquale Mazzocchi, ora ai box per infortunio, ha parlato sui social in merito alla proposta ironica del suo amico Rocco Hunt in vista del Festival di Sanremo.

Un futuro anche da cantante per Pasquale Mazzocchi? Le sue doti da cantante sono ormai sotto gli occhi di tutti, tanto da far scatenare l’ilarità del web circa una sua possibile partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Compreso dello stesso Rocco Hunt, che in un commento nelle ultime ore ha ironicamente richiesto la presenza dell’esterno azzurro per la rassegna canora.

Proprio in questi minuti, è arrivata la replica social da parte del diretto interessato: nella storia Instagram in questione, l’ex Salernitana ha avuto modo di sottolineare quello che è il suo impegno per tornare quanto prima a disposizione di Antonio Conte (clicca qui per rileggere le sue parole nella conferenza stampa odierna). Un messaggio che in poco tempo è stato ricondiviso dai tifosi sui social, che hanno moltiplicato anche quelli che sono i meme ironici circa una fantasiosa presenza di Mazzocchi all’Ariston.

Mazzocchi: “Grazie Rocco Hunt. Non vedo l’ora di tornare in campo”

“Mazzocchi è il mio maestro. Prima o poi ce lo ritroviamo a Sanremo”, aveva dichiarato Alessandro Buongiorno in una recente intervista a Cronache di Spogliatoio a proposito di quelle che sono le abilità del giocatore nel canto.

In queste ore, però, l’ex Salernitana ha risposto all’invito ironico da parte di Rocco Hunt, artista presente nel roaster di trenta artisti che faranno parte al prossimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Di seguito, quanto scritto dall’esterno di proprietà della SSC Napoli a tal riguardo:

“Vedo e sento notizie su una mia presunta presenza a Sanremo… Ringrazio il mio amico Rocco Hunt a cui voglio tanto bene per la proposta ironica che mi ha fatto e gli auguro il meglio, ma nella vita faccio tutt’altro. La mia mente è proiettata H24 per il ritorno in campo. È alla mia professione che dedico tutte le mie energie. Non vedo l’ora di tornare a combattere con i miei compagni”.

Oltre a declinare l’invito ironico da parte del rapper di Salerno, Mazzocchi ha mandato anche un messaggio forte e chiaro in merito alle sue condizioni: il calciatore sta lavorando sodo per fare in modo che possa tornare a disposizione quanto prima dopo l’infortunio patito nel corso della sfida contro la Roma.