Mercato, Raspadori e non solo: super scambio Napoli-Juve

Arrivano ancora conferme sull’interesse della Juventus per l’attaccante della SSC Napoli Giacomo Raspadori, ma tra i due club il discorso potrebbe allargarsi ulteriormente.

Manca un mese esatto all’inizio della sessione invernale di calciomercato e già impazzano le prime voci riguardanti quelle che possono essere le mosse della SSC Napoli. È lecito aspettarsi qualche mossa in difesa, con il futuro di Juan Jesus che sembra essere lo snodo fondamentale per un possibile colpo nella retroguardia azzurra, ma continuano a moltiplicarsi anche le voci per quanto concerne le operazioni in uscita.

D’altronde, hanno fatto rumore le parole da parte di Giacomo Raspadori che, di recente, ha ammesso di voler trovare una certa continuità. Minutaggio che, per ora, non è tra i più elevati (il calciatore è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti anche nell’ultima sfida contro il Torino, ndr) e che impone delle riflessione. Antonio Conte, però ha fatto capire di non volersi privare facilmente dell’ex Sassuolo: presa di posizione, la medesima, che costringe alle squadre interessate al numero 81 a fare un sacrificio importante per strapparlo al club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Intanto, da Torino arrivano conferme sul gradimento della Juventus, rilanciando l’ipotesi di un coinvolgimento nella questione di Danilo, difensore accostato agli azzurri nei giorni scorsi.

Calciomercato Napoli, scatta l’intrigo Raspadori – Danilo: le ultime

A gennaio può esserci il possibile scambio Raspadori – Danilo tra il Napoli e la Juventus? A svelare tutte le ultime novità in merito è il quotidiano Tuttosport, che parla di “intrigo”.

Secondo quanto si apprende dalla medesima fonte, la Vecchia Signora non intende privarsi del suo capitano, vista l’emergenza in difesa con gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal, ma potrebbe aprire uno spiraglio nel caso in cui dovesse esserci un’apertura per l’acquisto del numero 81 di proprietà della SSC Napoli.

Di seguito, quanto riportato dal giornale torinese a tal proposito:

“Cedere Danilo a una diretta concorrente per i primi posti (il Napoli, ndr) non stuzzica granché come mossa. A meno di poter ottenere in cambio un elemento utile per rinforzare l’organico di Motta in altri reparti. Tipo l’attacco. E il nome di Jack Raspadori (anche ieri rimasto in panchina contro il Torino per tutti i 90 minuti) non lascia insensibili dalle parti della Continassa”.

Un intrigo che, però, non dallo scontato epilogo, visto che sia Manna che Conte hanno ribadito la volontà di puntare sull’attaccante. Ma nel calciomercato, si sa, nulla può essere dato per certo, motivo per cui anche le voci su un possibile scambio tra Raspadori e Danilo animano un mercato che dalle parti di Castel Volturno potrà essere movimentato.