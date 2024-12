Mazzocchi e la tentazione Sanremo, il cantante: “Pazza idea, ce staje?”

Una pazza idea che è emersa in queste ore sui social: Pasquale Mazzocchi potrebbe davvero partecipare a Sanremo? Spunta la proposta del big in gara.

Quella di ieri è stata la giornata dell’annuncio dei cantanti che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo. Carlo Conti, in diretta al TG1, ha comunicato tutti i nomi dei big in gara, un evento che ha ovviamente attirato l’attenzione di tutti quelli che sono appassionati di uno degli eventi più importanti del nostro paese.

E cosi hanno fatto discutere le presenze di alcuni artisti come Fedez e Tony Effe, commuovono i grandi ritorni di cantanti come Massimo Ranieri e Marcella Bella, ed ancora c’è grande curiosità su alcuni nomi giovanissimi come Sarah Toscano e Olly. Insomma, il Festival di Sanremo non è ancora cominciato ma già sta facendo parlare di sé.

Tra i cantanti annunciati dal direttore artistico Carlo Conti, non c’è soltanto Massimo Ranieri a rappresentare la Campania: tra i big ci sarà anche Rocco Hunt, nativo di Salerno ma amatissimo anche a Napoli. La sua partecipazione ha fatto esultare i tantissimi fan che negli anni si sono legati molto a Rocco e la sua musica.

Mazzocchi a Sanremo? La proposta arriva dal big in gara

C’è una pazza idea che è emersa proprio in queste ore e che sta facendo parlare tantissimi tifosi del Napoli: e se ci fosse anche un calciatore azzurro a rappresentare la città in quel di Sanremo? In queste settimane è stato apprezzato per le sue abilità canore il buon Pasquale Mazzocchi, diventato in poco tempo un beniamino della piazza per il suo attaccamento alla città e le sue origini napoletane.

La pagina ‘Napoli VHS’ ha pubblicato, proprio in chiave ironica, l’immagine di Mazzocchi come concorrente del Festival. Semplice ironia, che però è stata colta al volo da Rocco Hunt che ha chiamato in causa il calciatore del Napoli nei commenti: “Pazza idea per la serata delle Cover. Mazzocchi, ce staje?”, ha scritto il cantante.

Un messaggio che ha attirato tantissime reazioni da parte dei tifosi azzurri: possibile che Mazzocchi davvero possa partecipare al prossimo Festival? Il tempo ci dirà se questa ‘pazza idea’ verrà davvero portata sul palco dell’Ariston.