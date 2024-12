Torino-Napoli, svelato l’undici titolare: la mossa a sorpresa di Conte

Manca sempre meno alla sfida tra Torino e Napoli. Le due compagini scenderanno in campo oggi alle ore 15.00.

Sono ore molto calde quelle che precedono la sfida tra Torino e Napoli. Oggi, in Piemonte andrà in scena uno dei match più attesi della quattordicesima giornata di Serie A. Da una parte Vanoli e dall’altra Conte, con i due tecnici che son già focalizzati sulla posta in palio. Quest’ultima, è altissima ancor più per gli azzurri che occupano la prima posizione in classifica. A tal proposito, però, la sfida sarà ancor più complessa proprio a causa del momento difficile dei padroni di casa. La vittoria manca da oltre un mese, precisamente dallo scorso 25 ottobre contro il Como. Tutto ciò, sottolinea la voglia di rivalsa dei granata.

D’altra parte, però, il Napoli avrà le idee molto chiare. Il successo contro la Roma ha dato una spinta importante agli azzurri, i quali hanno guadagnato nuovamente la vetta della classifica grazie alla rete di Romelu Lukaku. A tal proposito, Antonio Conte avrebbe già scelto l’undici titolare che scenderà in campo oggi. Non a caso, l’allenatore ha deciso su chi puntare in vista dell’importante sfida.

Torino-Napoli, Conte ha scelto la formazione: le ultimissime

C’è moltissima attesa per il match odierno tra Torino e Napoli. Le due compagini si daranno battaglia nella sfida che sarà valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Come riportato da “Sky” i due tecnici avrebbero già scelto la formazione ideale per l’occasione. Di seguito le probabili scelte dell’allenatore salentino.

TORINO (3-5-2): Savic, Coco, Masina, Walukiewicz, Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Vojvoda, Adams, Sanabria.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Lukaku e Kvaratskhelia.

La mossa di Antonio Conte appare molto chiara: dare continuità all’undici titolare che ha battuto la Roma. L’ultima vittoria casalinga dovrebbe aver dato grosso entusiasmo agli azzurri, motivo per il quale l’allenatore si affiderà ancora a loro. Ovviamente, sarà molto importante l’apporto dei subentrati che restano delle pedina chiave per l’intera squadra.

Ad oggi, il Napoli possiede una rosa molto ampia e Antonio Conte ha la possibilità di cambiare tante pedine. Come già sottolineato dall’allenatore in conferenza stampa, anche “le seconde scelte” rivestono un ruolo importante all’interno del gruppo. A tal proposito, venerdì in sala stampa, il tecnico si è espresso in questo modo: “L’attuale posizione in classifica non è solo merito dagli undici titolare, ma anche di chi entra dopo e rende al massimo per il bene della squadra”.