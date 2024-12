Torino-Napoli, McTominay svela il segreto di Conte: le sue parole

Il Napoli di Antonio Conte supera il Torino di misura: Scott McTominay analizza il successo azzurro al termine della gara.

Dopo la vittoria casalinga contro la Roma, il Napoli di mister Antonio Conte si è imposto con solidità e determinazione anche in casa del Torino di Paolo Vanoli. Così come successo al Maradona con i giallorossi, gli azzurri hanno portato a casa la sfida con un altro 1-0. A firmare il successo partenopeo in terra piemontese è stato lo scozzese Scott McTominay, in gol nella prima frazione di gioco. Al termine della gara è stato proprio l’ex Manchester United a parlare ai microfoni di DAZN, in compagnia di Matteo Politano.

McTominay esalta la vittoria azzurra

Dopo il successo contro il Torino, Scott McTominay ha usato parole di grande elogio per la squadra: “Dobbiamo continuare a spingere. La cosa importante è che mi sono integrato molto bene”.

Lo scozzese azzurro continua: “Diventa tutto più semplice quando giochi in una squadra ricca di giocatori forti come quelli del Napoli. Conte ci ta vedere tanti video in settimana per migliorare sempre più”.