Torino-Napoli, Lukaku nella bufera: che caos

Romelu Lukaku finisce nel mirino dei tifosi: quanti commenti pesantissimi per il centravanti del Napoli dopo il primo tempo di Torino.

Ci ha pensato Scott McTominay a portare il Napoli in vantaggio nel primo tempo contro il Torino di Paolo Vanoli. Dopo i diversi tentativi, gli azzurri di mister Antonio Conte hanno sbloccato la gara con una conclusione chirurgica del centrocampista scozzese. Rete che ha permesso alla squadra partenopea di chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio.

Non è passata inosservata, specialmente ai tifosi del Napoli, la prima parte di gara di Romelu Lukaku. L’attaccante azzurro si è mostrato poco lucido e concreto sotto porta, sciupando alcune chance da gol. I supporter azzurri hanno rincarato la dose dopo quanto vista da big Rom, scagliando la propria rabbia attraverso i social network.

Lukaku nel mirino dei tifosi

I tifosi del Napoli ci sono andati giù pesante nei confronti di Romelu Lukaku dopo il primo tempo abbastanza negativo da parte dello stesso centravanti belga. L’attaccante non ha convinto affatto e lo confermano i diversi commenti furibondi di molti supporter del club partenopeo.

Molti sostenitori del Napoli hanno utilizzato il social “X” per esternare le proprie frustrazioni dopo quanto visto nel primo tempo da Romelu Lukaku. Alcuni l’hanno etichettato come un difensore aggiunto per le difese avversarie, mentre altri hanno citato il nome di Zalayeta, rimpiangendolo dopo il primo tempo visto da Big Rom: “Sto rimpiangendo Zalayeta”.

Anche la giornalista Anna Trieste ha twittato: “Ve l’avevo detto io che si trova meglio a tirare in porta da seduto guardat llà ha fatt pure o tunnel”. Non è mancato nemmeno il paragone con un altro grande ex, Hirving Lozano: “È affetto dalla stessa malattia di Lozano? Cade ogni volta che tocca palla?”.