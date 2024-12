Lazio-Napoli, preoccupano due infortuni: svelati i tempi di recupero

Il punto dall’infermeria, i due calciatori rischiano di saltare l’impegno dell’Olimpico di Coppa Italia: l’allenatore mette tutto in chiaro.

Mantenuta la vetta della classifica, per il Napoli è tempo di concentrarsi sul prossimo impegno stagionale. La formazione di Antonio Conte scenderà in campo giovedì allo Stadio Olimpico contro la Lazio di Baroni, reduce da una pesante sconfitta al Tardini. I biancocelesti ospiteranno il primo atto degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Attenzione, però, poiché il big match potrebbe vedersi privo di due interpreti fondamentali per i laziali. Gli infortuni preoccupano l’allenatore, arriva il verdetto dall’infermeria.

Lazio-Napoli, Baroni fa il punto sugli infortuni di Dia e Tavares

Nuno Tavares e Boulaye Dia rischiano di saltare l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Napoli. I due pupilli di Baroni sono attualmente ai box, Conte osserva la vicenda e studia la partita. Proprio il tecnico dei biancocelesti è intervenuto quest’oggi nel post-gara del Tardini, facendo il punto sulle condizioni dei due calciatori. Di seguito quanto sottolineato in conferenza stampa:

“Proveremo a recuperare Dia. Se Tavares non recupererà per la Coppa Italia, dovrebbe poi essere presente in campionato”.

Questo il punto sull’infermeria, ancora provvisorio, che non offre eccessivi spunti al Napoli di Antonio Conte. Ancora incerte le presenze dei due campioni biancocelesti, mentre sembrano esserci maggiori indicazioni sui recuperi di altri calciatori biancocelesti:

“Castrovilli è prossimo al rientro, si parla di giorni. Vecino ne avrà per una decina di giorni”.

Rischiano di essere davvero tante le assenze in casa Lazio, con il Napoli chiamato ad approfittarne. La gara dell’Olimpico potrebbe dimostrarsi la giusta occasione per lasciare spazio alle pedine meno impiegate finora, ma il tecnico pugliese non intende snobbare la competizione. D’altra parte, l’elevato spessore del collettivo partenopeo può permettere all’allenatore di far rifiatare i titolarissimi, in vista anche del ravvicinato e ripetuto incontro con la Lazio di campionato.

Alla gara di giovedì sera farà seguito il posticipo di domenica sera di scena al Diego Armando Maradona. Un appuntamento stellare, che il Napoli dovrà rispettare provando a regalare soddisfazioni ai propri tifosi. Il big match di Serie A si vedrà sicuramente privo di Nicolò Rovella, squalificato per somma di ammonizioni. L’attenzione del collettivo napoletano, tuttavia, è tutta rivolta alla trasferta di Coppa Italia. L’obiettivo sarà spingersi quanto più a lungo possibile, nel tentativo di aggiungere un nuovo trofeo al palmares.