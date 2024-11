Conte, che numeri contro il Torino: i precedenti esaltano i tifosi

Antonio Conte si prepara alla sfida contro il Torino e i precedenti del tecnico azzurro fanno ben sperare i tifosi: i numeri sono da capogiro

Manca sempre meno alla trasferta in casa del Torino che attende il Napoli. La gara valida per la 14a giornata di Serie A sarà la prima di un terzetto di gare che verranno giocate tutte nel giro di una settimana dagli azzurri, due di queste contro la Lazio. La sfida ai granata non dovrà essere presa sotto gamba, nonostante il Toro sia reduce da due mesi difficilissimi.

La squadra di Vanoli aveva iniziato il campionato nel migliore dei modi, con 3 vittorie e 2 pareggi nelle prime 5 partite, nelle quali erano coinvolte anche Milan e Atalanta. Poi il blackout: sconfitta ed eliminazione in Coppa Italia contro l’Empoli, 3 sconfitte di fila contro Lazio, Inter e Cagliari e l’infortunio di Duvan Zapata contro i nerazzurri, che ha messo fine alla sua stagione. Da quel momento una sola vittoria, contro il Como un mese fa, poi altre tre sconfitte (con Roma, Fiorentina e Juve) e un pari contro un Monza in crisi.

Conte, il bilancio con il Torino è magico: i numeri

Con queste premesse il Napoli non può e non deve sbagliare la partita. Gli azzurri si presentano da primi in classifica, giocheranno in contemporanea con la Lazio e prima di tutte le altre inseguitrici. Un grande vantaggio per Lukaku e compagni, che hanno intenzione di mantenere il distacco, anche se solo di 1 punto, da tutte le squadre in piena corsa per il titolo.

Ad andare incontro ai partenopei, c’è anche un bilancio di precedenti pazzeschi per Antonio Conte contro il Torino. Il tecnico leccese, infatti, ha affrontato i granata 9 volte in carriera e non ha mai perso. Lo score recita 7 vittorie e 2 pareggi, quest’ultimi arrivati in Serie B quando era allenatore del Siena. Da quel momento, si sono susseguiti 7 successi consecutivi, un dato impressionante.

La prima vittoria risale all’aprile 2013, con Conte che allenava la Juventus. Un 2-0 senza storia. Per altre 3 partite, dopo quella, il tecnico pugliese non ha mai preso gol dal Torino: 0-1 nel 2013, 1-0 nel 2014 , 0-3 nel 2019 alla guida dell’Inter. Sempre con i nerazzurri sono poi arrivati altri 3 successi per 3-1, 4-2 e 2-1. Quest’ultimo è il più recente, datato marzo 2021, con reti decisive di Lukaku, autentico incubo del Toro, e Lautaro Martinez, che chiuse la pratica dopo il momentaneo pareggio di Sanabria. Un bel biglietto da visita per presentarsi all’Olimpico domani, con l’obiettivo di mantenere invariata questa striscia di risultati utili anche con il Napoli.