Napoli, arriva il calendario ufficiale per il 2025: tutte le informazioni

Da oggi in edicola il calendario ufficiale del Napoli per il 2025: tutte le informazioni per acquistarlo online e le indicazioni sul costo

Direttamente dall’account X del Napoli e sul proprio sito ufficiale, è arrivato l’annuncio dell’uscita del calendario 2025. Sulle pagine social del club, già nelle scorse settimane, erano state mostrate delle anteprime degli scatti, con le immagini che hanno visto i calciatori protagonisti all’interno delle nuove stazioni della Linea 6.

Un connubio tra il calcio e uno dei nuovi vanti artistici della città di Napoli. La copertina con i giocatori in banchina su sfondo rosso, dà il preludio ai 12 mesi personalizzati all’interno. Una bella iniziativa, che ha voluto valorizzare anche le infrastrutture della metropoli, in crescita negli ultimi anni, per tentare di essere all’altezza della costante presenza di turisti provenienti da tutto il mondo.

Calendario Napoli 2025: tutte le informazioni per acquistarlo

“Arriva il Calendario ufficiale SSC Napoli 2025! Un viaggio attraverso la città con i nostri azzurri, per celebrare l’orgoglio di essere Napoli!”

Apre così il tweet sull’account ufficiale del club per presentare l’uscita del calendario ufficiale. Come detto, infrastrutture, ma non solo. E’ Napoli al centro di questo progetto, come specificato anche all’interno del comunicato fatto dal club.

“Un viaggio attraverso la città insieme ai calciatori del Napoli. Dal centro alla periferia, attraversando tutti i quartieri, la squadra rappresenta la città e la città celebra la squadra, per una orgogliosa identificazione lunga quasi un secolo. Si parte dalla straordinaria nuova stazione della Metropolitana di Chiaia – Monte di Dio per l’iconica copertina del Calendario che ritrae tutta la rosa e Mister Conte. Nei 12 mesi i calciatori attraversano tutti i quartieri che costituiscono le 10 Municipalità cittadine, mettendo in evidenza monumenti, dettagli, palazzi e luoghi di culto che li caratterizzano, un vero e proprio omaggio al legame identitario tra la squadra e la città. È anche un’occasione divertente per provare a riconoscere tutti gli elementi ritratti, e dimostrare il proprio orgoglio napoletano. PROUD TO BE NAPOLI!“

Il calendario è disponibile nelle edicole di tutta la Campania a partire da oggi, sabato 30 novembre, mentre da mercoledì 4 dicembre sarà acquistabile anche nello store online e dai rivenditori autorizzati. Una volta messo in commercio anche online, sarà disponibile il costo per chi vorrà acquistarlo e rendere magico il proprio 2025.