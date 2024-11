Conte caccia l’asso per Torino-Napoli: c’entra la sfida con la Lazio

In vista di Torino-Napoli non è detto che Antonio Conte confermerà gli ultimi undici titolari, spunta una novità in formazione

Nelle ultime ore sta balzando una pazza idea nella testa di Antonio Conte per sorprendere il suo amico e collega Paolo Vanoli in Torino-Napoli. La formazione azzurra avrà da giocare 3 gare in una settimana. Un evento raro di questa stagione. E per questa ragione, il mister starebbe pensando a possibili alternative.

Contro la Lazio in Coppa Italia sono previsti certamente dei cambi. A partire dal portiere, che potrebbe essere Caprile che si è ben comportato quando ha sostituito Meret. Anche in difesa e a centrocampo i titolari potrebbero rifiatare. In attacco, invece, potrebbe anche giocare uno tra Kvaratskhelia e Politano sin dal primo minuto. Infatti, una delle ultime idee rivelate dalla Rai sarebbe proprio quella di panchinare il georgiano o l’esterno italiano in vista di Torino-Napoli.

Torino-Napoli, chance a Neres: panchina per Kvaratskhelia o Politano secondo la Rai

Per il TGR Campania, Antonio Conte valuta tutte le opzioni a sua disposizione per il prossimo match di campionato, proiettandosi anche un po’ al match di Lazio-Napoli dove potrà eventualmente far giocare le seconde linee.

Così, ci sarebbe un nuovo nome tra i titolari di Torino-Napoli per la formazione azzurra. Negli undici potrebbe figurare David Neres, che andrebbe a sostituire Kvaratskhelia o Politano. Il georgiano è apparso un po’ nervoso nell’ultimo match disputato contro la Roma e Conte ha sottolineato come si sia divorato un paio di gol. La sostituzione, però, non deve diventare un caso, perché il giocatore è concentrato e il mister si dice sereno per quanto riguarda il suo gioiellino.

Nel caso in cui dovesse lasciare Politano in panchina, la mossa sorprenderebbe ancora di più. Sarebbe un Napoli a trazione anteriore, con due esterni che saltano l’uomo e che possono ingarbugliare la difesa avversaria granata. Insomma, Neres-Lukaku-Kvaratskhelia potrebbe anche diventare un’arma a sorpresa per il futuro.

Ad ogni modo, chi dovesse partire dalla panchina nel match di campionato, sarà chiamato a giocare quasi certamente dall’inizio all’Olimpico di Roma in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio. La gara con i biancocelesti è in programma giovedì 5 dicembre alle ore 21:00. Un passaggio del turno è gradito, per continuare ad avere una competizione in palio oltre al campionato.