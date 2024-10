Coppa Italia, data e orario degli ottavi: il Napoli affronta la Lazio

La Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari degli ottavi di finale di Coppa Italia: il Napoli affronterà la Lazio, ecco quando

Dopo aver superato Modena e Palermo, il percorso del Napoli in Coppa Italia inizia a diventare più interessante: agli ottavi c’è la Lazio. La competizione è chiaramente un obiettivo stagionale. E non sarà assolutamente snobbata dagli azzurri, vista l’assenza dalle coppe europee. Oltretutto, come accaduto contro il Palermo, è una grande chance per Conte per lanciare i giocatori che hanno meno minuti in campionato.

Quest’oggi la Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari dei match validi per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La prima sfida si disputerà il 3 dicembre, mentre il quadro completo si avrà solo dal 19, dopo oltre due settimane. Inter-Udinese sarà l’ultima gara delle migliori 16.

Di seguito tutte le date e gli incontri, con il Napoli protagonista all’Olimpico di Roma:

03/12/2024 Martedì 18.30 BOLOGNA-MONZA

03/12/2024 Martedì 21.00 MILAN-SASSUOLO

04/12/2024 Mercoledì 21.00 FIORENTINA-EMPOLI

05/12/2024 Giovedì 21.00 LAZIO-NAPOLI

17/12/2024 Martedì 21.00 JUVENTUS-CAGLIARI

18/12/2024 Mercoledì 18.30 ATALANTA-CESENA

18/12/2024 Mercoledì 21.00 ROMA-SAMPDORIA

19/12/2024 Giovedì 21.00 INTER-UDINESE

La Lega Serie A specifica che la programmazione televisiva sarà resa nota solo nei prossimi giorni.