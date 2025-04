Bologna-Napoli, novità e ballottaggio da decidere: i dubbi di Conte

In casa del Napoli di Conte per Bologna ci sono novità ed un ballottaggio.

Dopo la vittoria del Maradona contro il Milan, il Napoli ha di fronte a sé un match ancora più difficile. Nel monday night di questo turno di campionato di Serie A, infatti, gli azzurri saranno di scena allo Stadio Renato Dall’Ara per giocare contro la squadra più in forma del campionato: il Bologna.La squadra guidata da Vincenzo Italiano, di fatto, sta vivendo davvero un momento straordinario.

Basta pensare solo al quarto posto attuale in classifica e al probabilissimo accesso alla finale di Coppa Italia. Il Napoli, però, deve assolutamente vincere contro i rossoblù per evitare di perdere ulteriore terreno dall’Inter, la quale giocherà oggi a Parma. Proprio per questo motivo, di fatto, Antonio Conte vuole prendersi tutto il tempo per assumere alcune decisioni davvero importanti.

Bologna-Napoli, ballottaggio tra Anguissa e Gilmour: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, tra le fila azzurra c’è un ballottaggio in corso per la gara di lunedì sera, ovvero quello tra Frank Anguissa e Billy Gilmour. Il Napoli, di fatto, giocherà ancora con il 4-3-3 ed il ruolo della mezzala di sinistra sarà occupato da Scott McTominay che, dopo la febbre che gli ha fatto saltare il match con il Milan, con il Bologna tornerà titolare.

A destra ci sono Anguissa e Gilmour che si stanno sfidando per un posto nell’undici titolare, con il camerunense leggermente favorito. Per il resto, di fatto, la squadra iniziare sarà quella vista contro il Milan. Ecco come sarà la formazione azzurra contro il Bologna: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Mathias Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, David Neres.

Napoli, con il 4-3-3 Raspadori è destinato a vedere poco il campo: i motivi

Giacomo Raspadori, dunque, sarà in panchina anche contro il Bologna. Con il ritorno al 4-3-3, di fatto, per l’attaccante della Nazionale italiana c’è davvero pochissimo spazio tra i titolari del Napoli. L’ex Sassuolo ha risposto presente in queste ultime settimane con il 3-5-2 (vedi i gol segnati con Lazio, Como e Fiorentina), ma con questo modulo Antonio Conte lo vede come la possibile riserva di McTominay.

C’è da dire che anche con il Milan, di fatto, il 4-3-3 concede al Napoli di avere molte più soluzioni offensive, e non solo per quanto riguarda le volate di David Neres. Con questo modulo, Antonio Conte può contare sul duo consolidatissimo della catena di destra formato da Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano.