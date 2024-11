“Napoli in pressing”, Manna sarà decisivo: si chiude a 30 milioni

Il Napoli potrebbe rinforzare la propria rosa a gennaio con un colpo maxi da quasi 30 milioni di euro: Manna sarà decisivo per il rapporto con il calciatore

Il calciomercato di gennaio si avvicina e il Napoli potrebbe approfittarne per migliorare la rosa. Antonio Conte è stato chiaro. La squadra non si indebolirà. Ma allo stesso tempo farà in modo di rinforzarla, magari con giusti accorgimenti e innesti che potranno alzare il livello della rosa.

Tra gli obiettivi del club partenopeo c’è Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus che fatica a trovare spazio con Thiago Motta. Nella passata stagione è stato fermato a lungo per via delle puntate su siti di scommesse illegali, vietati ai calciatori professionistici. Ma quest’anno, dopo la convocazione di Spalletti ad EURO 2024, è stato regolarmente riabilitato e ha dimostrato di essere all’altezza del campionato di Serie A.

Sulle sue tracce non c’è solo il Napoli. La Gazzetta dello Sport attraverso il proprio sito spiega che il Marsiglia ha adocchiato le prestazioni di Fagioli e subito dietro ci sarebbe il Napoli, che grazie al buon rapporto con Giovanni Manna – tra i dirigenti che hanno supportato maggiormente il ragazzo nel momento più difficile della squalifica – potrebbe affondare il colpo e presentarsi alla porta della Juventus. Il club bianconero chiederà circa 25-30 milioni di euro.