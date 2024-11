“Dalla Juventus al Napoli”, l’affare può entrare nel vivo: piace anche a Conte

Sono giorni molto importanti per i diversi club. Il mercato di gennaio è ormai alle porte, motivo per il quale si lavora alle prime trattative.

La stagione sta per entrare nella sua fase cruciale, dove ogni squadra proverà a raggiungere i propri obiettivi. La missione non è per tutti scontata, motivo per il quale diversi club interverranno sul mercato nelle prossime settimane. La sessione invernale è ormai alle porte, con l’inizio che è fissato per il prossimo 2 gennaio. Si tratta di una data cruciale, ancor più a causa della volontà dei diversi dirigenti di mettere a segno colpi “low cost”. Tra le società interessate a “puntellare” la rosa potrebbe esserci anche il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri occupano la prima posizione in classifica, ma non sono da escludere modifiche importanti.

L’avvento di Antonio Conte ha ridato entusiasmo al mondo azzurro, motivo per il quale la squadra rende al meglio. L’allenatore ha da tempo ideato l’undici titolare che risulta essere inamovibile. Il gruppo potrebbe essere però “modificato” grazie ad un colpo importante sul mercato. Nelle ultime ore, si sta parlando a lungo di Nicolò Fagioli, ormai sempre più ai margini della Juventus di Thiago Motta. Sono emersi dettagli importanti sulla possibile operazione che coinvolgerebbe i due club.

Fagioli piace a Conte: il Napoli studia il colpo

Il futuro di Nicolò Fagioli potrebbe essere lontano dalla Juventus. Dopo lo scandalo legato alle scommesse, il centrocampista bianconero potrebbe subire un nuovo “cambiamento” all’interno della sua carriera. Ad oggi, non è più intoccabile e la Juventus starebbe pensando di mettere a segno la sua cessione. Come riportato da “TuttoSport” il Napoli sarebbe tra i club interessati, ancor più grazie ad Antonio Conte che ammirerebbe le qualità dell’italiano.

Il discorso legato ad un possibile acquisto risulta però più complesso del previsto. Infatti, l’operazione potrebbe essere in ottica futura o in modo più preciso in vista della prossima stagione. Naturalmente, l’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis che valuterà la situazione a fondo e studierà un nuovo progetto.

Prima di avanzare qualsiasi tipo di offerta, il Napoli attende di capire anche il futuro di Giacomo Raspadori. Quest’ultimo, piace alla Juventus ma al momento non sono presenti i fondi necessari per completare l’affare. Quindi, l’asse di mercato tra i due club è molto caldo e potrebbe diventarlo ancor più nelle prossime settimane. Infatti, la finestra invernale di mercato potrebbe riservare non poche sorprese in ottica futura.