Ribaltone Napoli, Juve spiazzata: è successo in diretta

Accostato un centrocampista della Juventus al Napoli di Antonio Conte, Luca Marchetti commenta in diretta la voce di mercato

Il centrocampo del Napoli sembra essere completo e non necessitare di particolari innesti, tuttavia le voci di mercato smentiscono questa certezza. Pare infatti che un talento della Juventus piaccia ad Antonio Conte che, a centrocampo, ha validissime alternative per rotazioni di tutto rispetto.

Luca Marchetti a Radio Marte smentisce le voci di mercato: “A noi non risulta che il Napoli sia interessato ad un centrocampista”

A proposito di ciò ha parlato il giornalista Luca Marchetti che, a Radio Marte, ha approfondito l’argomento smentendo un possibile interesse del club azzurro per il calciatore bianconero.

L’esperto di mercato di Sky Sport ha spiegato infatti che il Napoli non avrebbe alcun interesse ad acquistare un centrocampista. Nel caso specifico parliamo di Nicolò Fagioli.

Ha sottolineato Marchetti: “Fagioli? A noi non risulta che il Napoli sia interessato a Fagioli. Che il calciatore possa piacere a Conte ci sta, ma è difficile pensare che il Napoli voglia un centrocampista, perché non troverebbe spazio in una mediana in cui fatica a trovarlo Folorunsho. Ci sono Lobotka e Gilmour, il Napoli non farebbe un investimento in quel ruolo”.