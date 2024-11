Non c’è Kvaratskhelia, ma un altro azzurro può vincere il premio del miglior calciatore del mese

Manca Kvaratskhelia, ma c’è un altro calciatore del Napoli che può rubare la scena: ecco come votare il miglior calciatore del mese di novembre

Sempre presente tra i candidati al premio di miglior calciatore del mese fino a questo momento, Kvaratskhelia cede il passo e lascia il compito ad un suo compagno di squadra di portare in alto la bandiera del Napoli.

L’attaccante georgiano non ha lasciato il segno nel mese di novembre, motivo per il quale la Serie A non l’ha ricandidato tra i migliori calciatori del mese. Di certo ha contribuito alle vittorie azzurre. In particolare, senza la sua sventagliata per Di Lorenzo in Napoli-Roma, non sarebbe stato possibile sbloccare il punteggio.

Ad ogni modo, la valutazione è più che giusta. Se c’è da premiare un giocatore del Napoli per il rendimento di novembre, quello non è di certo Kvaratskhelia, ma Alessandro Buongiorno.

Buongiorno candidato MVP Serie A di novembre

Un muro invalicabile, che cresce di giornata in giornata. Cercato da Inter e Juventus in estate, il Napoli ha avuto la meglio, complice l’inserimento di Antonio Conte che ha voluto conoscere di persona il ragazzo e l’ha convinto ad accettare la sfida azzurra: Buongiorno non se l’è fatto dire due volte e ha preparato le valigie per trasferirsi in Campania.

Alessandro sta dimostrando di valere i 35 milioni investiti dal club partenopeo. Oltre ad essere un bravissimo calciatore, è anche un professionista da altissimi valori, tanto da far dire a mister Conte che Buongiorno possa diventare il futuro capitano del Napoli.

E viste le buonissime performance offerte in questo mese di novembre, la Serie A ha iscritto il difensore tra i candidati al premio di MVP of the Month del campionato. Assieme a lui concorrono anche Dimarco, Moise Kean, Lookman, Khéphren Thuram e Zaccagni. Concorrenza spietata. Buongiorno proverà a strappare i voti – possibile scegliere il proprio miglior giocatore di novembre attraverso questo link – e proverà a inserirsi nella corsa a due tra l’attaccante dell’Atalanta e della Fiorentina, obiettivamente in uno stato di condizione eccezionale.

“I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye” – si legge dal comunicato del sito della Lega di Serie A – Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 11ª alla 13ª della Serie A Enilive 2024/2025″.