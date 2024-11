Conte super, l’ex Napoli lo incorona: “Con lui sai cosa fare”

Antonio Conte ha conquistato l’ambiente azzurro: il racconto dell’ex Napoli conferma l’impatto che può avere uomo come lui.

C’è senza dubbio la mano di Antonio Conte su questo Napoli. Il tecnico azzurro ha completamente stravoto una squadra reduce da un clamoroso decimo posto, portandola in vetta alla classifica in questo momento. Impressiona soprattutto il cambio di rotta avuto nella fase difensiva e nel lavoro di squadra, come un gruppo che combatte unito per un unico obiettivo.

Scene come l’esultanza di gruppo (panchina compresa) al termine della gara contro la Roma confermano come Conte abbia completamente conquistato lo spogliatoio azzurro, oramai assolutamente pronto ad andare in guerra per lui.

Valdifiori: “Con Conte giochi senza paura”

L’impatto che può avere un allenatore così è stato confermato anche da un ex Napoli come Mirko Valdifiori. L’ex centrocampista ha assaggiato un po’ i metodi di Conte in Nazionale, con cui ha esordito grazie a lui. Ha potuto ben spiegare, così, cosa si può provare a giocare per un tecnico così: “Vai in campo con sicurezza, sai sempre cosa fare e fai la giocata giusta. Quando avevo Conte in nazionale andavo in campo con le certezze che mi aveva messo a disposizione per affrontare gare difficili”.

La spiegazione del centrocampista fa davvero emozionare i tifosi azzurri: “Con Conte entri in campo senza paura dell’avversario, ogni volta che vai in campo daresti l’anima. Tira il meglio da qualsiasi calciatore, il gruppo è la cosa in cui crede più di tutto”.

Valdifiori ha anche usato parole di grande elogio per un azzurro in particolare, cioè Stanislav Lobotka. Lo slovacco ricopre infatti lo stesso ruolo suo in campo e non può che essere fonte di ispirazione: “È sempre posizionato bene, sembra che la palla vada sempre dalla sua parte, ma è lui a mettersi nella giusta posizione. Poi va sempre a raddoppiare su Buongiorno o Rrahmani, ha una velocità di pensiero incredibile”.