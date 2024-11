Dal PSG al Napoli, Manna beffa anche la Juve: le ultime

Un primo posto in bilico per un Napoli che ha bisogno di rinforzi in attacco, il DS Giovanni Manna tenta il colpo guardando in casa del Paris Saint Germain

Il Napoli di Antonio Conte nonostante sia in testa alla classifica di Serie A continua ad essere criticato. Si è parlato eccessivamente di problemi in fase offensiva, soffermandosi in modo particolare su Romelu Lukaku, fortemente desiderato dal tecnico azzurro, ma non sempre protagonista di un gioco brillante.

Anche le polemiche sulle prestazioni altalenanti di Khvicha Kvaratskhelia, come per il belga, non sono tardate ad arrivare. Addirittura sono state fomentate tanto da culminare nell’ipotesi di presunta partenza del georgiano, giustificata dall’atteggiamento avuto al momento del cambio a partita in corso contro la Roma.

Certamente, al di là dei risultati positivi, il Napoli di Antonio Conte non brilla, e si conferma come sesto attacco più prolifico del campionato, a discapito della difesa che, solida e compatta, dicono i numeri, è la seconda a subire meno in Serie A.

Ma il Napoli, tra le big in classifica, è quella che segna di meno, e questo è un dato di fatto. Appena 20 gol fatti per la squadra di Antonio Conte, a cui, parrebbe davvero mancare un bomber. Nella classifica marcatori infatti i più prolifici calciatori azzurri, ossia Kvara e Lukaku, hanno raggiunto entrambi quota 5 gol, a dispetto, per esempio, del capocannoniere Mateo Retegui che è già in doppia cifra.

Il DS del Napoli Manna tenta il colpo: la soluzione per l’attacco azzurro è in Francia

Per sbloccare la situazione in attacco c’è bisogno di attendere ancora un po’, ma le idee non mancano, e la lungimiranza di Giovanni Manna è puntuale. E’ ora di fare i conti in casa Napoli in vista del prossimo calciomercato che potrebbe rinvigorire la rosa azzurra.

Il DS del Napoli è pronto a sbaragliare la concorrenza per aggiudicarsi Randal Kolo Muani. Il francese che nel 2023 è passato dal Francoforte al Psg per 95 milioni di euro. Schierato soltanto due volte in questa stagione da Luis Enrique potrebbe essere ceduto dal club francese. Infatti, come riportato dal giornalista turco Ekrem Konur su X, Randal Kolo Muani sarebbe monitorato da più club, tra cui due italiane, il Napoli e la Juventus.

Per chiudere l’affare bisognerà aspettare il prossimo calciomercato estivo, ma le possibilità di portare al Diego Armando Maradona il talento del Paris Saint Germain non scarseggiano. Il club francese potrebbe infatti liberarlo per recuperare uno slot in attacco.