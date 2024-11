Presidente FIGC, Alvino si ribella: “No a Del Piero, propongo un ex Napoli”

Carlo Alvino si è “ribellato” al nome di Alex Del Piero come possibile presidente della FIGC: proposti altri tre nomi.

In questi giorni, si sta parlando davvero tanto delle elezioni per il nuovo presidente della FIGC. Ci sarebbe infatti l’idea all’interno di alcuni membri e società della federazione di supportare un nome di assoluto rilievo nel mondo del calcio per evitare una rielezione di Gravina. Il nome che era stato fatto era quello di Alex Del Piero: sarebbe l’ex capitano della Juve il sogno di diverse componenti all’interno del calcio italiano.

Fra i sostenitori dell’ipotesi Del Piero, ci sarebbe anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che a detta di qualche rumor, si sarebbe anche messo in contatto con lui. Anche il patron della Lazio Claudio Lotito sembrerebbe fra i favorevoli a quest’ipotesi.

Alvino: “Propongo tre nomi per la presidenza della FIGC”

Fra i tifosi e addetti ai lavori legati al Napoli, tante discussioni su questa possibilità: c’è chi lo ritiene un nome di spicco, ma anche chi vede in lui un’opzione che potrebbe essere troppo di parte. Sembra sposare più questa seconda linea il giornalista Carlo Alvino, che si sarebbe detto contrario all’ipotesi Del Piero come presidente della FIGC nel corso del suo intervento in diretta a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito le sue parole e la sua proposta:

Mi piacerebbe ci fosse una figura rappresentativa che ho individuato in Roberto Baggio. Lui sì che sarebbe la figura giusta. Del Piero rappresenta quell’essere democristiano, quello che vuole accontentare tutti senza accontentare nessuno, poi ha un passato marchiato e non mi piacerebbe. Mi piacerebbe anche uno alla Paolo Maldini, o anche Fabio Cannavaro

Insomma, Alvino non sembra digerire molto la candidatura di un uomo evidentemente segnato dal suo passato juventino. Fra le sue proposte, anche un ex Napoli come Fabio Cannavaro. Un’ipotesi che, forse, sarebbe più conciliante fra le varie tifoserie trattandosi di un calciatore che ha speso la sua carriera non solo in una squadra, similmente a Roberto Baggio.