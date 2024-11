Napoli, De Laurentiis cambia tutto: nuovo incarico per un azzurro

De Laurentiis pensa ad un cambio nella dirigenza del Napoli: sarebbe pronta una promozione interna, cambia un ruolo.

Il Napoli è tornato ai vertici della Serie A grazie ad Antonio Conte, ritrovando certezze che sembravano perdute nella scorsa annata. Non solo sul campo: la società sembra aver acquisito nuovamente la consapevolezza di essere sulla strada giusta, con una struttura dirigenziale compatta e forte. L’innesto Manna, arrivato come nuovo direttore dell’area sportiva azzurra, ha aggiunto una figura di assoluto rilievo: un uomo di calcio in grado di affiancare con grande competenza i compiti delle altre figure e, soprattutto, di gestire il calciomercato con grande affidabilità.

Fra le figure di maggiore spicco della dirigenza azzurra emerge però anche lo Chief Revenue Officer Tommaso Bianchini. Alui, l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzoggiorno ha dedicato un articolo di grande elogio, definendolo come “l’uomo dei ricavi”.

De Laurentiis entusiasta di Bianchini: pronto un nuovo ruolo

Secondo il quotidiano, anche De Laurentiis sarebbe entusiasta del lavoro di Bianchini e potrebbe puntare ancora di più su di lui nominandolo nei prossimi mesi come direttore generale del club.

Fra i meriti di Bianchini, l’aver portato il brand Napoli nella top 20 di Brand Finance per la prima volta e l’aver attratto come sponsor un brand come Coca-Cola. Bianchini, a detta del quotidiano, si sarebbe anche trasferito a Napoli per migliorare il suo lavoro e respirare meglio l’aria della città. I prossimi mesi potrebbero portare ulteriori soddisfazioni per lui e De Laurentiis potrebbe premiare il suo lavoro.