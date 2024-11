Calciomercato Napoli, Inter su Meret: la risposta del portiere

Nell’ultimo periodo si stanno intensificando sempre più le voci di un possibile interessamento dell’Inter ad Alex Meret.

Alex Meret si sta confermando come uno dei protagonisti principali del Napoli di Antonio Conte, attualmente in vetta alla classifica. Il portiere friulano si è distinto per le sue prestazioni, risultando determinante non solo in campionato ma anche in Coppa Italia, dove i suoi interventi decisivi hanno permesso agli azzurri di proseguire il cammino in questa competizione importante.

Per quanto riguarda il futuro del portiere, sembra esserci un’intesa chiara tra le parti per raggiungere un accordo che soddisfi entrambe le esigenze, seppur tante squadre abbiano sondato il terreno per un papabile acquisto soprattutto dopo prestazioni di alto livello sfornate dal portiere azzurro.

Da un lato, il giocatore è consapevole dell’opportunità unica di essere titolare in una squadra ambiziosa e competitiva come quella guidata da Conte. Dall’altro, per il Napoli sarebbe complicato trovare un portiere di pari livello e affidabilità senza affrontare costi elevati sul mercato.

L’Inter si intromette: sarà rinnovo o addio col Napoli?

Considerata la situazione, appare evidente che entrambe le parti abbiano interesse a proseguire insieme. Meret, infatti, ha dimostrato di essere una pedina fondamentale per il progetto tecnico degli azzurri, mentre il club vede in lui una garanzia per il presente e il futuro.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘La Repubblica’, il contratto del portiere azzurro, attualmente in scadenza a giugno, potrebbe essere rinnovato fino al 2027, con un’opzione per estenderlo ulteriormente fino al 2028. Una scelta che sottolinea la volontà del portiere di continuare la sua avventura con il Napoli, nonostante l’interesse di altre squadre prestigiose.

Tra queste, l’Inter, che aveva effettuato un sondaggio per sondarne la disponibilità, ma Meret ha respinto ogni proposta, focalizzandosi esclusivamente sul progetto partenopeo. Il friulano è determinato a dimostrare il proprio valore, continuando a convincere anche i più scettici e a consolidare la fiducia del club e dei tifosi nei suoi confronti.

La scelta di rifiutare l’interesse dell’Inter, una delle big del calcio italiano, evidenzia il legame del giocatore con la maglia azzurra e la sua determinazione nel proseguire il percorso di crescita sotto la guida di Antonio Conte. Meret vuole confermarsi un punto fermo della squadra, nonostante le critiche ricevute in passato. Questo rinnovo, se confermato, rappresenterebbe un importante tassello per il futuro del Napoli, garantendo stabilità in un ruolo chiave.