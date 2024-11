Santo Romano, la madre: “Ringrazio Meret, disarmiamo Napoli per cambiare i destini”

Mena Romano, la madre di Santo, ha rilasciato in giornata delle dichiarazioni che hanno davvero sorpreso tutti.

Quella di domenica è stata una serata davvero emozionante allo Stadio Diego Armando Maradona. Oltre al successo del Napoli contro la Roma, infatti, ci sono stati diversi omaggi che hanno commosso tutti: dalla coreografia della Curva B per Ciro Esposito (che sabato scorso avrebbe compiuto 40 anni) alla canzone inedita ‘Again’ di Pino Daniele fatta ascoltare prima della partita ai tifosi presenti nell’impianto di Fuorigrotta.

Un altro momento toccante, però, è stato sicuramente quando Alex Meret ha consegnato alla mamma di Santo Romano (ragazzo di 19 anni ucciso ad inizio novembre per scarpa bianca sporcata) una maglia del Napoli autografata. Proprio la signora ha rilasciato in giornata delle dichiarazioni che hanno davvero toccato tutti.

Santo Romano, la madre: “Ringrazio il Napoli e Meret”

Mena Romano, per l’appunto la madre di Santo, ha infatti parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio CRC’: “Ringrazio Meret per il gesto dell’altra sera, mio figlio era un suo grande fan. Ringrazio, ovviamente, anche la SSC Napoli. Lancio un appello alla città: disarmiamo Napoli per cambiare i destini. Provo un grande dolore, chi è genitore può immaginare quello che provo”.

L’intervento della signora Romano poi si conclude così: “Non mi arrenderò mai, perché i ragazzi buoni ci sono in questa città. Qualcosa deve cambiare. Non sto chiedendo nulla, sto solo portare avanti la mia battaglia. Il calcio per Santo veniva prima di tutto” .