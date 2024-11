Lotta Scudetto, altro infortunio per l’Inter: Inzaghi in emergenza

Adesso l’Inter è in piena emergenza: arriva la notizia che potrebbe essere decisiva per la lotta Scudetto.

La lotta per lo Scudetto continua ad essere piuttosto accesa. L’ultima giornata ha confermato una grande folla nelle prime posizioni della classifica, che vede il Napoli al primo posto con un punto di vantaggio su Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio. Gli azzurri sono riuscisi a mantnersi in vantaggio a questo gruppo di squadre grazie alla vittoria di misura contro la Roma, in una gara che poteva essere insidiosa visto il recente cambio di allenatore dei giallorossi.

La prossima giornata vedrà i ragazzi di Conte in scena in una gara fuori casa contro il Torino, squadra che non sta attraversando un momento di forma molto positivo. L’obiettivo è vincere per poter allungare sicuramente su almeno una delle squadre al seguito: domenica alle 18.00, infatti, ci sarà l’incrocio fra Fiorentina e Inter.

Inter, che tegola: nuovo infortunio

La gara del Franchi potrebbe davvero chiarire sia le ambizioni dei viola, che la credibilità di un bis Scudetto nerazzurro. Inzaghi dovrà però fronteggiare una vera e propria emergenza in difesa: si è fermato stasera infatti Benjamin Pavard per un risentimento ai flessori della coscia sinistra.

Questo stop si aggiunge a quello di Francesco Acerbi, la cui presenza per la partita di domenica è ancora in dubbio. Inzaghi rischierebbe così di ritrovarsi con i soli Bisseck, De Vrij e Bastoni come difensori schierabili, senza alcuna alternativa nel ruolo. Al tecnico nerazzurro non resta che sperare in un recupero tempestivo dei proprio due difensori per potere affrontare al meglio questo campionato.